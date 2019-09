Drei Wochen altes Fischotter-Baby gerettet

Eine Passantin hört bei einem Tennisplatz "verzweifelte Schreie" und sucht nach der Quelle – ein einsames Fischotter-Mädchen, das nach seiner Mama ruft.

Fischotter-Baby ruft lautstark nach Mama

„Wir kontrollierten nochmals den Fundort, um das Muttertier zu finden, jedoch blieb auch diese Sucher erfolglos"

Dehydriert, ausgehungert

Gerade erst hatte der Österreichische Tierschutzverein (ÖTV) Fischotter-Baby Oscar erfolgreich ausgewildert. Nun eilten die Tierretter dem nächsten Fischotter-Baby zu Hilfe. Diesmal in Salzburg.Eine aufmerksame Passantin bemerkt spätabends „verzweifelte Schreie" bei einem Tennisplatz in Bergheim (Salzburg). Sie kann diese zuerst nicht zuordnen, wie der ÖTV berichtet und sucht nach der Quelle.Mitten am Sportplatz entdeckt die Passantin ein einsames Fischotter-Baby, das lautstark nach seiner Mama ruft. Leider vergeblich. Vom Muttertier fehlt jede Spur. Die Tierfreundin verständigt die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereins. Tierpfleger bringen das circa drei Wochen alte Jungtier auf den Assisi Hof – eine Aufnahmestation für Wildtiere des ÖTV.so Ulrike W. vom ÖTV.Das kleine Fischotter-Mädchen war bei der Übernahme bereits dehydriert und "sehr ausgehungert", wie der ÖTV berichtet. Man geht davon aus, dass Lotti schon länger ohne Mutter unterwegs ist. Fischotter bleiben in der Regel 14 Monate bei Mutter.Tierpfleger kümmern sich nun rund um die Uhr um Lotti. Sobald sich ihr Zustand stabilisiert und sie von der Milch entwöhnt ist, wird sie Schritt für Schritt auf ihre Auswilderung vorbereitet.