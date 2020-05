Wenn Tiere Sonnenbaden – 15 Fotos fürs Gemüt

Eine Robbe in Norfolk (England) genießt die warmen Sonnenstrahlen in vollen Zügen. Von: Lesley Starbuc

Der Moment, wenn sich ein Nilpferd mit allen Vieren von sich gestreckt auf dem Rücken im Wasser liegend die Sonne auf den rosa Bauch scheinen lässt. Aufgenommen im Krüger-Nationalpark in Südafrika.

Dieses Eichhörnchen greift förmlich nach der Sonne. Aufgenommen in Kanada von Ian Duncan.

(Bild: Animalpress)

Von wegen arktische Kälte. Diese Pinguine spielen im Sand und chillen in der Sonne am Boulder Beach in Südafrika.