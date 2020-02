Extrem süß! Eichhörnchen frisst Nuss aus Hand

Dieses Eichhörnchen ist so hungrig, dass es in den obersten Stock eines Wohnhauses klettert und Tierfreunden aus der Hand frisst.





Dieses kleine Eichhörnchen hatte wohl großen Hunger. Mutig klettert es in das oberste Stockwerk eines Mehrfamilienhauses wo ein leckeres Nuss-Buffet wartet.Auf dem Fensterbrett findet der flauschige Nager eine Nuss. Tierfreunde öffnen ihm das Fenster. Das Eichhörnchen klettert hinein und will mehr Nüsse. Der Nager ist so hungrig, dass er seinen "Kellnern" sogar aus der Hand frisst...echt süß!