Fiaker: Schadet Asphalt in der City den Pferden?

Wir haben eine Tierschützerin, eine Fiaker-Fahrerin und zwei Tierärzte gefragt, ob der harte Untergrund in der Innenstadt den Fiakerpferden schadet. Das sind ihre Antworten!

Fiaker in der Wiener City: Tierleid oder Tradition?

Vorstellung: Experten im Interview

Alle Fragen

Das ist die dritte von insgesamt elf Fragen unserer "HeuteTierisch"-Videoreihe "Fiaker in der Wiener City – Tierleid oder Tradition?". Wir haben zwei Tierärzte, eine Fiaker-Fahrerin und eine Tierschützerin gefragt, ob der harte Untergrund in der Wiener Innenstadt den Pferden schadet? Ihre Antworten überraschen und könnten teils nicht unterschiedlicher ausfallen. (siehe Video oben)Vier Experten, vier Meinungen – das ist das Motto dieser "HeuteTierisch"-Videoreihe. Sie ist der Versuch zu zeigen, wie groß das Spektrum an Meinungen zum Thema Fiaker ist. Auch unter Experten gehen die Meinungen darüber auseinander, ob Fiaker in der Wiener Innenstadt leiden oder nicht. Je nachdem, wen man fragt, erhält man eine andere Antwort. Für Tierfreunde gar nicht so einfach, sich da ein Bild zu machen.Geschäftsführerin Fiaker-Betrieb in Wien (Firma C.U. Fiakerbetriebs GmbH)Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer WienTierärztinBetreut Fiaker-BetriebeKampagnenleiterin bei Vier PfotenAmts-)Tierarzt im Ruhestand, Autor, TierschützerSchützen "Gummihufen" Pferd und Straße vor Schäden?Das Leben eines Fiaker-Pferdes – pro und contraLeiden die Pferde in der Innenstadt unter der Hitze im Sommer?Hitzefrei ab 35 Grad sinnvoll?(Was) Kann man am Leben eines Fiakerpferdes verbessern?Hobbyreiten vs FiakerpferdWäre es sinnvoll Fiaker in Grünbereiche zu verlegen?Was passiert mit den Pferden, wenn es keine Fiaker mehr gäbe?