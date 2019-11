Maulkorb- und Leinenpflicht für alle Vierbeiner, außer "Taschen-Hunde", beschlossen. VÖHT kritisiert die Verschärfungen in offenem Brief.

FPÖ freut sich über Verschärfungen

Offener Brief der Vereinigung Österreichischer HundeverhaltenstrainnerInnen VÖHT

"Die Ausnahme von „Hunden, die ständig am Arm oder in einem Behältnis getragen werden" ist fachlich nicht nachvollziehbar "

"Fakt ist, dass die große Mehrzahl von Verletzungen durch Hunde nicht im öffentlichen Raum stattfindet, sondern im Haushalt bzw. im privaten Umgang mit dem Hund. "

"Eine Maulkorb- und Leinenpflicht bringt kein Mehr an Sicherheit."

"Generell möchten wir betonen, dass eine erfolgreiche Bissprävention nur dadurch erreicht werden kann, dass HundehalterInnen möglichst gut über ihre Tiere Bescheid wissen. "

"Auch bitten wir die BürgerInnen, ihren Unmut zu äußern, Einspruch zu erheben und für eine Volksabstimmung einzustehen. "

Am 24. Oktober wurde im NÖ Landtag eine Verschärfung des Hundehaltegesetzes beschlossen. Wo Menschen zusammenkommen, wie z.B. in Einkaufszentren, Vergnügungsparks und Gaststätten im Aufzug, oder in der Gondel sollen Hunde nun verpflichtend einen Maulkorb und eine Leine tragen. Betroffen sind alle Hunde - vom Malteser über Golden Retriever bis zum Mischling oder Labrador.Vierbeiner, die in einer Handtasche oder einem Behältnis getragen werden. Eine Volksabstimmung könnte die Entscheidung noch kippen. "Heute" berichtete. Initiiert wurde die Änderung von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ), zuständig für Tier-Angelegenheiten. 2018 ernetete er Kritik und Spott im Netz, weil er "ausländische" Hunde mit Migrationshintergrund anprangerte, die heimischen Vierbeinern den Platz wegnehmen würden.Eingebracht wurde der Antrag unter anderem von NÖ-FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer, der 2018 wegen eines antisemitischen Liederbuchs in Kritik geriet. In einer Aussendung bedankt sich Landbauer bei Gottfried Waldhäusl für "die gezielten Gesetzesänderungen mit Augenmaß und Hausverstand", wie er in einer Aussendung schreibt.Die gemeinnützige Vereinigung Österreichischer HundeverhaltenstrainerInnen (VÖHT) ist ein österreichweiter Zusammenschluss von derzeit ca. 60 qualifizierten HundetrainerInnen.