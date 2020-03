"Diesen Text hat meine Katze geschrieben"

Das kommt dabei heraus, wenn Frauchen die Katze während dem Homeoffice kurz mit dem Laptop alleine lässt...

"tr?++++++++++++++++++++++++++"

Katzen verschicken auch Whats-App Nachrichten

Wien-Redakteurin Louis arbeitet in Zeiten von Corona wie fast alle MitarbeiterInnen von "Heute" im Homeoffice. Mental unterstützt wird sie dabei von Katze Flocke und Kater Titus. Beide neun Jahre alt. Beide zum Verlieben.Katze Flocke stammt ursprünglich von einem Bauernhof aus Kärnten. Dort wusste sie von ihrer Vorliebe für Laptops vermutlich noch nichts. Wenn Flocke nicht gerade auf Frauchens tippendem Arm sitzt, dann sitzt sie auf dem Laptop, direkt davor oder dahinter. Was die Mieze schreibt, wenn Frauchen den Laptop kurz unbeaufsichtigt lässt, siehst du in der Bildstrecke (oben). Pure Katzen-Poesie."Telefonieren und recherchieren darf ich schon selbst, beim Verfassen der Artikel helfen meine Zimmertiger aber gerne mit. Und das sieht man dann auch", lacht Louis.Das war übrigens nicht der erste Text, den Flocke mit poetischer Tatze verfasst hat. Sowohl Flocke als auch Tierheim-Kater Titus verschicken von Frauchens Laptop auch gerne mal Nachrichten via Whatsapp-Web. Fotos davon findest du in der Bildstrecke (oben).