Bettlerin schlägt Hund; Frau kauft ihn ihr ab

Eine 22-jährige Frau schaute nicht weg, als ein Hund von seinem Frauchen geschlagen und stundenlang alleine an ein Baustellengerüst angebunden wird.

Frau schlägt Hund mit Leine auf den Bauch

Hund stundenlang an Baustellengerüst angebunden

Johanna kauft Bettlerin den Hund ab

"Ich finde schlimm, dass keiner was gesagt hat, als die Frau den Hund geschlagen hat. Jeder schaut weg. Tut so, als ob er nichts gesehen hätte."

Polizei oder Tierheim - wer ist zuständig?

Zivilcourage zeigen zwei Promoterinnen aus Salzburg. Johanna B. (22) und ihre Arbeitskollegin bemerken einen herrenlosen Hund – einmal angebunden an ein Verkehrsschild, am Tag darauf stundenlang an ein Baustellengerüst. Sie beobachten, wie der Hund mit der Leine geschlagen wird. Die beiden schalten die Polizei und den Tierschutzverein "Pfotenhilfe Lochen" ein.Alles begann am 29.4.2019 unweit des Mirabellplatzes (Salzburg Stadt). Johanna R. und ihre Arbeitskollegin verteilen in der Gegend Flyer. Sie bemerken einen Hund, der an ein Verkehrsschild bei der Bushaltestelle Kiesel gebunden ist. Die 22-Jährige wartet bis das Frauchen auftaucht – eine Bettlerin.Sie nimmt den Hund und geht mit ihm über die Straße Richtung Mirabellplatz. Dabei schlägt die Frau den Hund, wie Johanna im Gespräch mit "Heute" erzählt. Die 22-Jährige ruft die Polizei, die Beamten kommen und wollen helfen, Johanna verliert die Bettlerin in der Zwischenzeit jedoch aus den Augen., so Johanna.Am nächsten Tag entdeckt Promoterin Johanna den Hund ein zweites Mal. Er ist wieder alleine, angebunden an ein Baustellengerüst unweit des Sacher Hotels und der Raiffaisenbank, erzählt die 22-Jährige. "Eine andere Passantin hat mir erzählt, dass der Hund hier schon den ganzen Tag angebunden ist", erzählt die 22-Jährige.Sie schaltet erneut die Polizei ein, will eine Anzeige wegen Tierquälerei machen. Die Beamten können jedoch nichts für sie tun. "Das Anbinden eines Hundes fällt nicht unter Tierquälerei", klärt Polizeipressesprecherin Irene Stauffer auf Nachfrage von "Heute" auf. Man rät ihr, ein Tierheim zu kontaktieren.Johanna beschließt den Hund keinen Tag mehr bei der Bettlerin zu lassen. Sie kauft der Frau den Hund um 20 Euro ab und ruft mehrere Tierschutzorganisation an, um einen Platz zu finden. Zunächst erfolglos. Doch die "Pfotenhilfe Lochen" hilft ihr schließlich und nimmt Hund Rocky bei sich auf., so Johann Stadler von der Pfotenhilfe Lochen. Rocky lebt jetzt zusammen mit anderen Tieren auf dem Gelände der Pfotenhilfe und kann darin frei herumlaufen.Warum konnte die Polizei Johanna nicht helfen, als Rocky an ein Baustellengerüst gebunden war? Auf Nachfrage von "Heute" klärt Polizei-Pressesprecherin Irene Stauffer auf. Tierquälerei sei selbstverständlich strafbar und Sacher der Polizei, so Stauffer.Das Anbinden eines Hundes stelle für sich jedoch keine Misshandlung dar.so Staffer. Für herrenlose Tiere jedoch nicht. Hier haben das Magistrat oder die Feuerwehr die Handhabe.Tierquälerei ist Sache der Polizei. Herrenlose Tiere, solange sie keine Gefahr darstellen oder schlimmen Bedingungen ausgesetzt sind, sind Sache der Feuerwehr, des Magistrats oder städtischen Tierheims. (mp)