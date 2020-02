Nach mildem Winter kommen Zecken früher

Wenn sich jemand über warme Winter freut, dann Zecken. Zeckenforscher erklärt, ab wann die Blutsauger losmarschieren.

Milder Winter = frühe/lange Zeckensaison

Früher dauerte die Zecken-Saison circa von März bis Ende Oktober, erklärt der bekannte, deutsche Zeckenforscher Jochen Süss. Die Winter werden immer milder, der Frost bleibt aus, damit überstehen die unbeliebten Blutsauger den Winter und/oder werden schon früher aktiv.Der bekannte, deutscher Zeckenforscher Jochen Süss von der Universität Jena erklärt:"Bei Bodentemperaturen ab sieben Grad marschieren sie los." Hinzu komme laut Süss, dass eingewanderte Zecken-Arten aus wärmeren Regionen wie Nordafrika oder Südeuropa in der Vergangenheit den Winter in kälteren Gefilden nicht überlebten.Schon immer schleppten beispielsweise Vögel exotische Zecken-Arten ein. Durch den ausbleibenden Frost sterben diese jedoch nicht im Winter sondern überwintern. Diese eingewanderten Arten tragen exotische Krankheiten in sich, wie Süss (im Video oben) erklärt.