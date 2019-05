"Hund vom Züchter besser als aus dem Tierheim?"

Nina hätte gerne einen Hund aus dem Tierheim. Ihre Freunde raten ihr davon ab. „Im Tierheim sind alle gestört", sagen sie. Nina ist verunsichert. Was soll sie tun?

Frage von Nina

Die Antwort

Heidrun Pusch

Tiertrainerin und tierschutzqualifizierte Hundetrainerin

Web: www.respektiert.at

Foto: ©Sonja Widerström Tiertrainerin und tierschutzqualifizierte HundetrainerinFoto: ©Sonja Widerström

Die Frage wurde beantwortet von: Heidrun Pusch , tierschutzqualifizierte Hundetrainerin

Hallo, ich überlege mir, einen Hund zu kaufen. Eigentlich will ich mir einen aus einem Tierheim holen, aber mein Umfeld rät mir davon ab. Die seien alle gestört und schwer zu erziehen. Ich soll mir besser einen guten Züchter suchen und einen Welpen nehmen und auf keinen Fall einen älteren Hund. Ich bin hin- und hergerissen. Ich hatte noch nie einen Hund und möchte nichts falsch machen. Können Sie mir helfen?Wenn die Entscheidung gefallen ist, ein neues Familienmitglied aufzunehmen, steht eine wundervolle Zeit bevor. Neben vielen anderen Überlegungen sollte auch die Herkunft des Hundes gut überdacht sein.Dies kann von „keine Zeit" bis zu Beißvorfällen reichen. Und genauso unterschiedlich wie diese Abgabegründe sind, sind auch die Hunde in Tierheimen. Daher ist die Aussage „Im Tierheim sind alle gestört und schwer zu erziehen" falsch. Im Gegenteil: In vielen Tierheimen warten ganz wundervolle Hunde auf eine zweite Chance!Im Tierheim haben Sie die Möglichkeit, sich den Hund vorab anzuschauen und kennenzulernen. Auch beraten Sie die Tierpfleger bezüglich der Auswahl des Hundes, zeigen Ihnen passende Gefährten und können auch schon eine Einschätzung vornehmen, welcher Hund zu Ihren Lebensumständen passen könnte. Im Rahmen einer Patenschaft können Sie in den meisten Tierheimen mit den Hunden spazieren gehen und oft sogar für ein paar Tage mit nach Hause nehmen. Der Vorteil dabei: Sie können schauen, wie der Hund zu Ihnen und Ihrem Leben passt. Die Nachteile bezüglich einer unbekannten Vergangenheit und etwaigen Verhaltensproblemen lassen sich durch die Vorgangsweise des Kennenlernens minimieren., können Sie sich im Vorhinein schon über diverse Rassen und ihre Eigenschaften informieren. Diese ist abhängig davon, welche Vorstellungen Sie für das Zusammenleben mit dem Hund haben und welche Aktivitäten Sie mit ihm unternehmen möchten. Ist die Wahl auf eine Rasse gefallen, gilt es den passenden Züchter zu finden.Schauen Sie sich unbedingt vor der Übernahme des Hundes die Zucht vor Ort an. Machen Sie einen Ausflug zur Zuchtstätte, um die Elterntiere und die Menschen hinter der Zucht kennenzulernen. Hinterfragen Sie, wie viele Würfe es schon gab, wo genau die Welpen aufgezogen werden und was mit den Welpen gemacht wird. Es ist unerlässlich, dass der Züchter gute Vorarbeit bezüglich der Sozialisierung und Gewöhnung leistet. Das bedeutet, dass er den Hunden die Möglichkeit bietet, verschiedene Alltagsgegenstände und Geräusche sowie viele Menschen und andere Tiere kennenzulernen. Hinterfragen Sie alles, was ihnen nicht logisch erscheint. Wenn Ihnen der Züchter auf jede Ihrer Fragen eine sinnvolle Antwort gibt, haben sie wahrscheinlich einen guten Züchter gefunden.Weder aus dem Tierheim noch von einem Züchter! Auch wenn Ihnen der Hund noch so leid tut, Sie tun sich selbst nichts Gutes damit. Bedenken Sie, dass Sie die nächsten 10 – 15 Jahre oder noch länger mit diesem Gefährten verbringen.Wenn Sie sich vorab mit diversen Hundebüchern (die Training über positive Verstärkung beinhalten sollten) über Hundeverhalten und die Körpersprache Wissen aneignen, werden Sie für sich und Ihr Leben die richtige Entscheidung bei der Wahl Ihres neuen Familienmitgliedes treffen.Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit!Heidrun Pusch ist Tiertrainerin und tierschutzqualifizierte Hundetrainerin . Gemeinsam mit ihrem Partner Martin Sadounik leitet sie das Unternehmen „respekTIERt" in Kärnten und bietet neben dem Hundetraining mit Schwerpunkt Alltagskompetenz auch Tierschutzworkshops für Kinder und tiergestützte Einsätze mit ausgebildeten Therapiehühnern sowie Tiertraining mit verschiedenen Tierarten an. Außerdem ist sie Mitglied der VÖHT (Vereinigung Österreichischer HundeverhaltenstrainerInnen).(mp)