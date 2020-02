"Falke gönnt sich eine Taube zum Frühstück"

Wer ein großer Taubenfan ist, sollte sich lieber nicht anschauen, was "Heute"-Leser Emilio auf dem Weg in die Arbeit gefilmt hat.

"Ich dachte das sind zwei Tauben, die raufen oder so."

"Ich bin dann weitergegangen, wäre mir zu blutig geworden."

"Der frühe Vogel fängt den Wurm" oder wie die Redewendung in diesem Fall besser passt "Der frühe Falke fängt die Taube".-Leser Emilio A. filmte gegen 7 Uhr morgens auf dem Weg in die Arbeit einen Falken, der in Wien-Liesing erfolgreich eine Taube zum Frühstück gefangen hat.Bemerkt hat er dies jedoch erst, als die beiden Vögel auf dem Boden landeten. "Ich hab nur am Rande wahrgenommen, dass zwei Vögel in der Luft herumtun.", so Emilio. Und weiter:Emilio, unbeeindruckt von den zwei Tauben (wie er glaubt), geht weiter seines Weges. Dann hört er einen lauten Aufprall. Erst da bemerkt der 27-Jährige, was Sache ist. "Da stand ein Falke auf der Taube." Der Falke beginnt an der Taube zu "knabbern", reißt ihr Federn und Haut aus. Die arme Taube lebt zu dem Zeitpunkt noch., sagt Emilio abschließend schmunzelnd.