Barenstummelaffen-Baby Makeni sagt Hallo

Tierpflegerin Nadine Bräuer zeigt Ihnen ein ganz besonderes Affenmädchen aus Schönbrunn. Barenstummelaffen sind stark gefährdet und auch in Zoos selten.

Affenart stark gefährdet, auch in Zoos selten

So reagieren Schwester Mali und Bruder Togo auf die kleine Makeni

Mehrmals pro Woche medizinisches Training

(Bild: Tiergarten Schönbrunn)

(Bild: Tiergarten Schönbrunn) Tierpflegerin Nadine Bräuer zeigt Ihnen ein ganz besonderes Affenmädchen. (Bild: Tiergarten Schönbrunn)

(Bild: Tiergarten Schönbrunn) "Am 30. März durften wir unseren bislang dritten Nachwuchs bei den Barenstummelaffen begrußen", freut sich Tierpflegerin Nadine. (Bild: Tiergarten Schönbrunn)

(Bild: Tiergarten Schönbrunn) Bei der Geburt sehen sie ungewöhnlich aus: Die Babys haben noch ein weißes Fell, das sich aber innerhalb von vier Monaten dunkel umfarbt. (Bild: Tiergarten Schönbrunn)

(Bild: Tiergarten Schönbrunn) Bärenstummelaffen haben ihr naturliches Verbreitungsgebiet im tropischen Regenwald des westlichen Afrikas und zahlen dort zu den sehr gefahrdeten Tierarten. (Bild: Tiergarten Schönbrunn)

(Bild: Tiergarten Schönbrunn) "Da wir Tierpfleger ein sehr enges Vertrauensverhaltnis zu unseren Schutzlingen haben, konnte ich sofort zu den Affen in die Anlage, um aus der Nahe zu kontrollieren, ob mit dem Jungtier alles in Ordnung ist." (Bild: Tiergarten Schönbrunn)

(Bild: Tiergarten Schönbrunn) "Dabei konnte ich auch sehen, dass wir uns dieses Mal uber ein Madchen freuen durfen. Meine Kollegen und ich haben die Kleine dann Makeni, nach einer Stadt in Sierra Leone, genannt." (Bild: Tiergarten Schönbrunn)

(Bild: Tiergarten Schönbrunn) "Fur mich ist es jedes Mal aufs Neue etwas ganz besonderes, wenn bei den Barenstummelaffen ein Jungtier auf die Welt kommt."

Am 30. März durften wir unseren bislang dritten Nachwuchs bei den Barenstummelaffen begrußen. Da wir Tierpfleger ein sehr enges Vertrauensverhaltnis zu unseren Schutzlingen haben, konnte ich sofort zu den Affen in die Anlage, um aus der Nahe zu kontrollieren, ob mit dem Jungtier alles in Ordnung ist.Dabei konnte ich auch sehen, dass wir uns dieses Mal uber ein Madchen freuen durfen. Meine Kollegen und ich haben die Kleine dann Makeni, nach einer Stadt in Sierra Leone, benannt.Bärenstummelaffen haben ihr naturliches Verbreitungsgebiet im tropischen Regenwald des westlichen Afrikas und zahlen dort zu den sehr gefahrdeten Tierarten. Auch in Zoos ist diese Affenart sehr selten. Europaweit kann man sie nur in sieben Zoos bewundern. Bei der Geburt sehen sie ungewöhnlich aus: Die Babys haben noch ein weißes Fell, das sich aber innerhalb von vier Monaten dunkel umfarbt.Makeni hat von Anfang an einen sehr wachen Eindruck gemacht und konnte von uns Tierpflegern standig beim Trinken beobachtet werden. Ihre große Schwester Mali zeigte sich vom ersten Moment an sehr interessiert. Sie war auch bemuht, die Kleine ihrer Mutter Kwaku abzunehmen, um sie umhertragen zu durfen. Der einjahrige Togo hingegen war anfangs eher skeptisch und beobachtete das neue Familienmitglied aus der Ferne. Das hat sich jedoch schnell geandert und er kuschelt sich mittlerweile an seine Mama und seine Schwester.kann man immer ofter beobachten, wie Makeni anfangt ihre Umgebung zu erkunden. Dabei klettert sie auch bevorzugt auf Vater Harper herum. Sie wird zwar die nachsten 9 bis 12 Monate gesaugt, aber schon jetzt tut sie es ihren Artgenossen gleich und schnappt nach Laub, um darauf herumzukauen.Fur mich ist es jedes Mal aufs Neue etwas ganz besonderes, wenn bei den Barenstummelaffen ein Jungtier auf die Welt kommt. Es ist faszinierend zu beobachten, wie die verschiedenen Individuen mit der neuen Situation umgehen. Wir fuhren zwei- bis dreimal pro Woche ein medizinisches Training bei den Bärenstummelaffen durch, um unter anderem ihren Alltag noch abwechslungsreicher zu gestalten. Ich muss jedoch sagen, dass die Jungtieraufzucht die beste Beschaftigung fur die Gruppe darstellt. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die drei Geschwister in Zukunft interagieren und die Anlage noch lebendiger machen.(mp)