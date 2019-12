18 süße Haustier-Fotos im Schnelldurchlauf

Ein Tierfoto am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen...oder zwei Fotos...oder 18! Zurücklehnen und genießen.

Das Wetter ist trüb. Die Temperaturen niedrig. Und die Sonne lässt sich dieser Tage kaum blicken. Also muss das Gemüt anders erhellt werden.Ein Feelgood-Video für Tierfreunde, mit – 18 süßen Haustier-Fotos unserer Leser. Damit sollte der "maaw"- Gehalt für den heutigen Tag gedeckt sein. Wenn nicht, einfach noch einmal anschauen.Hast du tausend Fotos von deinem Haustier am Handy und/oder fotografierst/filmst gerne Tiere? Schick uns dein Tierfoto oder Tiervideo per Mail an tiere@heute.at oder lade es direkt mit deiner "Heute"-App hoch, Stichwort "Tiere".