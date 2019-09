Afrika verkauft keine Elefanten mehr an Zoos

Washingtoner Artenschutzabkommen beschlossen! In der afrikanischen Wildnis gefangene Elefanten sind für Zoos oder Zirkusse weltweit fortan tabu.

Cites-Konferenz - Washingtoner Artenschutzabkommen

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Elfenbein, Wildtiere, exotische Haustiere, Haie, Seegurken

„Selbst Arten, bei denen es um viel Geld und große Einflussnahme von Nutzergruppen geht, haben hier klar gewonnen. "

War Österreich gegen strengeren Artenschutz?

EU lässt Schlupfloch offen

Millionen von lebenden Wildtieren und Pflanzen werden jedes Jahr in die USA, Japan und in die Europäische Union (EU) eingeführt. Darunter bedrohte Tierarten wie Papageien, Reptilien oder Elefanten und seltene Pflanzenarten. Auch der Handel mit Wildtier-Trophäen wie Elfenbein, (Reptilien-)Leder oder getrockneten Pflanzen beispielsweise als Medizin ist enorm und unterliegt teilweise keinerlei Kontrollen. Bis jetzt.Das Washingtoner Artenschutzabkommen ist ein Erfolg für den Schutz von bedrohten Wildtieren und Pflanzen. Elefanten aus Afrikas Wildnis dürfen beispielsweise nicht mehr an Zoos und Vergnügungsparks in aller Welt verkauft werden.Beschlossen wurde dies bei der Cites-Konferenz ( „Konvention über den Handel mit bedrohten wilden Tieren und Pflanzen"), bekannt als Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Insgesamt 142 Tier- und 20 Pflanzenarten erhalten ab sofort einen strengeren Schutz. Versuche von Ländern, den vorhandenen Schutzstatus von Elefanten und Nashörnern aufzuweichen, scheiterten kläglich.Von den Verschärfungen profitieren unter anderem Elefanten, Giraffen, Breitmaulnashörner oder exotische "Haustiere" wie Asiatische Zwergotter oder Echsen aber auch Haie, Rochen oder Seegurken., freut sich die Biologin Daniela Freyer, von der Artenschutzorganisation Pro Wildlife. Der internationale Artenschutz sei mit dieser Konferenz stark aufgewertet worden, so die Biologin.Für das Artenschutzabkommen brauchte es auch eine Zustimmung der EU. Laut der Agentur Shifting Values drohten die EU-Staaten den Beschluss zu verhindern."Als eine treibende Kraft dahinter gilt Österreich", informiert Shiftiung Values in einer Presseaussendung."Da lohnt es sich, einen Blick auf Österreichs Geschichte mit den Elefanten zu werfen. So ist Österreich laut der Studie „The Deadly Dozen" in Sachen Elefanten-Trophäenjagd neben den USA oder China ganz vorne mit dabei. "Nach absoluten Zahlen Rang 9 und nach Pro-Kopf-Zahlen sogar Rang 3", informiert Shifting Values. Mehr dazu hier. LINKSchlussendlich stimmte auch die EU mit 87 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen zu. Die USA stimmten dagegen und Simbabwe hatte vergeblich versucht, die Entscheidung zu blockieren.Die EU baute in den Beschlusstext jedoch ein Schlupfloch ein: Afrikanische Elefanten sollen demnach in ihren angestammten Lebensräumen bleiben, "außer unter außergewöhnlichen Umständen", in denen ein Export der Tiere "nachweisbaren Nutzen für den Schutz von Afrikanischen Elefanten an Ort und Stelle" bringe.Auch "in Notsituationen" seien solche Transfers möglich, hieß es. Entscheidungen darüber müssten in Abstimmung mit dem Cites-Tierkomitee sowie einer Gruppe von Elefantenexperten der NGO International Union for Conservation of Nature getroffen werden. Dem Beschluss zufolge dürfen überdies Elefanten, die in der Wildnis gefangen wurden und in afrikanischen Tierparks leben, in andere Kontinente exportiert werden.(mp)