"Wer zur billigsten Milch greift, stärkt Kälbermafia"

"Weltreise eines österreichischen Kalbes"! Nach Kälber-Skandal wendet sich österreichischer Milchbauer mit offenem Brief an "Heute"-Leser und Regierung.

Hier trinkt ein drei Monate altes Stierkalb Milch von Mutterkuh Kathi. Normalerweise sind Kälber in diesem Alter nicht mehr bei ihren Müttern sondern in Einzelboxen.

Hans Grassauer ist nebenberuflich Milchbauer in der Steiermark. Er hat auf einen nachhaltig-orientierten Mutterkuh-Betrieb umgestellt, weil ihm Tierwohl wichtig ist, sagt er. In einem offenem Brief an Bundesregierung und "Heute"-Leser erklärt der 21-Jährige, wie es hinter den Kulissen der Milchindustrie aussieht.

Tiertransporte quer durch Europa

"Nur durch eine exakte Erörterung der Ursachen, kann der Konsument Maßnahmen gegen diese Tierquälerei setzen."

Offener Brief an Bundesregierung, Leser und Konsumenten

Jedoch sollte man sich die Frage stellen, warum es nur so weit kommen kann?

Jedoch müssen die Kühe von diesen Rassen jährlich ein Kalb gebären um die Milchleistung zu halten, damit sie für den Milchbauern rentabel bleiben.

Ausgerechnet darin liegt die Ursache, warum Kälber in das Ausland oder in Drittländer verkauft werden müssen.

Aufmerksam möchte ich auch die österreichische Bevölkerung machen, denn wer immer nur zur billigsten Ware im Milchregal greift, stärkt mit Sicherheit diese „Kälbermafia" und eines steht fest:

Hans Grassauer ist nebenberuflich Milchbauer in Büschendorf (Rottenmann, Steiermark). Hauptberuflich würde sich das finanziell mit so wenigen Tieren nicht rechnen, sagt der 21-Jährige, der schon als Kind im Betrieb mitgeholfen hat. Heute habe Grassauer nur noch acht Mutterkühe. Maximal zehn Monate dürfen die Kälber bei ihren Müttern bleiben. Damit ist sein Betrieb eine große Ausnahme. In konventionellen Betrieben wird einer Mutterkuh ihr Kalb kurz nach der Geburt weggenommen und das Muttertier rasch wieder künstlich befruchtet.Grassauer hat seinen Betrieb auf die "Mutterkuh-Haltung" umgestellt. Natur, Tierwohl und Regionalität sind dem jungen Bauern wichtig, sagt er. Langstrecken-Transporte gibt es bei ihm nicht. Maximal 30 Kilometer werden seine Tiere bis zum Schlachter transportiert, sagt er.Nachdem Tierschützer aufdeckten, wie der Leidensweg eines österreichischen Kalbes aussehen kann (Endstation: Schlachtung bei vollem Bewusstsein im Libanon), "Heute" berichtete, meldet sich Grassauer mit folgendem Brief an die Öffentlichkeit. Der Bauer bezieht Stellung zu den Tiertransporten quer durch Europa und "deckt die tatsächlichen Hintergründe" auf, wie er sagt. Denn:, ist sich Grassauer sicher.