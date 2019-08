Beine abgehackt und ausgesetzt! Hilfe für Karli

Rollstuhl und liebevolle Familie für Hund Karli gesucht! Der Knirps wurde in Oberösterreich verstümmelt und auf der Straße liegen gelassen.

"Karli wurde Opfer einer unfassbaren Grausamkeit, die ihn für sein ganzes weiteres Leben gezeichnet hat"

Was wie eine Szene aus einem Horrorfilm klingt, war für HundKarli grausame Realität. Ein Unbekannter hackt dem wehrlosen Tier die Hinterbeine samt Schwanz ab. Danach lässt er den Vierbeiner zum Sterben blutend am Straßenrand liegen. Ohne Hilfe wäre der Knirps gestorben.Aufmerksame Tierfreunde finden Karli und bringen ihn zum Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Oberösterreich/Salzburg). Dort wird er sofort zum Tierarzt gebracht und operiert. Jetzt braucht er dringend einen Rollstuhl und wartet auf ein neues, liebevolles Zuhause.Der Tierarzt operiert Karli sofort und versorgt seine Bein- und Schwanzstümpfe. Wer den Hund so grausam verstümmelt hat und warum, ist nicht bekannt. "Vermutlich hat man Karli „bestraft", weil er etwas Unerwünschtes getan hat", tippt die Pfotenhilfe.Karlis Leidensweg begann wohl schon lange vorher. Das kleine Kerlchen hatte Flöhe und stark verfilztes Fell. Sorgen bereiten auch seine schlechten Zähne. Sie müssen dringend saniert werden.Karlis sucht sehnsüchtig nach einem liebevollen, neuen Zuhause. Trotz des Horrors, den er durchgemacht hat, "ist Karlis Herz voller Liebe", so die Pfotenhilfe. Er freut sich sichtlich über die Zuwendung, die er nun bekommt. Tierschützer Vinzenz kümmert sich rund um die Uhr um den Vierbeiner. Ihn einschläfern zu lassen sei kein Thema. Aus Erfahrung wisse man, dass Hunde mit einer Behinderung gut zurechtkommen. Sie brauchen aber spezielle Unterstützung., heißt es vom Tierschutzverein.Karli trägt derzeit einen Rutschsack, der seine Hinterbeinstummel schützen soll. Dieser ist jedoch nur eine Notlösung. Der Knirps braucht dringend einen Rollstuhl., bittet die Pfotenhilfe. Dieser würde dem Vierbeiner wahnsinnig helfen.(mp)