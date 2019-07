Wer hat Königspython in Vöcklabruck "verloren"?

Ausgebüxt oder ausgesetzt? Der Österreichische Tierschutzverein sucht nach Besitzern von Königspython und Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte.

Wasserschildkröten werden meist als niedliche Schlüpflinge gekauft, wachsen schnell, das Aquarium wird zu klein und die Haltung zum Problem., so der ÖTV. Hinweise in beiden Fällen bitte an: office@tierschutzverein.at oder 0662 84 32 55.

Königspython und Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte gefunden

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



„Wer Pythons in Österreich aussetzt, handelt tierquälerisch, denn diese Schlangen könnten in unserem Klima nicht auf Dauer überleben"

„Wasserschildkröten werden meist als niedliche Schlüpflinge gekauft, wachsen schnell, das Aquarium wird zu klein und die Haltung zum Problem."

Besitzer von Königspython und Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte gesucht

„Gemäß dem Tierschutzgesetz ist es verboten, ein Heim- oder Haustier oder ein gehaltenes, nicht heimisches Wildtier auszusetzen, um sich seiner zu entledigen", macht der Österreichische Tierschutzverein aufmerksam (ÖTV). Reptilien sind da keine Ausnahme.Hintergrund: Vergangenen Sonntag fand die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereines an einem Tag gleich zwei exotische Reptilien.Die Königspython sei rund ein Jahr alt. Ob die exotische Schlange ausgesetzt wurde oder entwischt ist, weiß man nicht., informiert der ÖTV.Unweit der Königspython wurde am selben Tag auch eine Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte in Pinsdorf entdeckt und eingefangen. Auch bei dieser stattlichen, männlichen Wasserschildkröte ist nicht klar, ob das Tier ausgebüxt ist, oder ausgesetzt wurde., so der ÖTV.Beide Reptilien befinden sich nun auf dem Assisi-Hof Oberösterreich in Frankenburg, wo der Österreichische Tierschutzverein versucht, die Besitzer ausfindig zu machen.Findet man die Besitzer nicht, werden die exotischen Reptilien nach 30 Tagen in gute Hände vermittelt. Hinweise in beiden Fällen bitte an: office@tierschutzverein.at oder 0662 84 32 55. (mp)