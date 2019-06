Küken-Schreddern in Österreich bald verboten?

Liste Jetzt und SPÖ starten Tierschutzoffensive. "Es muss aufgehört werden, mit Tierleid Gewinne zu machen", so Holzinger-Vogtenhuber (Jetzt).

"Weil es ein Wahnsinn ist, was Tieren angetan wird"

Liste Jetzt fordert drei Dinge:

1. Verbot betäubungsloser Ferkelkastration.

2. Verbot der Tötung von Eintagsküken

3. Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinemast.

Die SPÖ fordert Mindeststrafen bei gesetzwidrigen Tiertransporten

"Man muss ein klares Zeichen setzen, dass Verstöße geahndet werden. Verstöße bei Tiertransporten dürfen nicht bagatellisiert werden"

Zustimmung von FPÖ und SPÖ?

Drei Fristsetzunganträge in Sachen Tierschutz hat die Liste Jetzt am heutigen Mittwoch ins Parlament gebracht. Werden diese angenommen, kann im Juli bereits über die Verbote abgestimmt werden., heißt es in einer Aussendung der Liste Jetzt.Bedeutet, es braucht die Pflicht, Ferkel nur unter Narkose kastrieren zu dürfen.Jährlich werden alleine in Österreich Millionen männliche Küken an ihrem ersten Lebenstag geschreddert oder vergast. Nach dem Vorbild Deutschland möchte die Liste Jetzt das "Seleggt-Verfahren" einführen. Hier werden Eier analysiert und männliche Küken erst gar nicht gebrütet.Gemeinsam mit Martin Balluch vom Verein gegen Tierfabriken fordert die Liste Jetzt eine Mehrflächennutzung für Mastschweine. Bedeutet: Es muss für alle Tiere die Möglichkeit geben, gleichzeitig auf einer eingestreuten Fläche liegen zu können. Geplant wäre eine zehn jährige Übergangsfrist, damit die Landwirtschaft sich umstellen kann.Auch die SPÖ nutzt ihre Chance, Tierschutz ins Parlament zu bekommen. "Für uns ist es wichtig, dass wir im landwirtschaftlichen Bereich darauf achten, dass das Tierwohl hochgehalten wird", so Maurice Androsch (SPÖ) auf Nachfrage von "Heute".so Androsch, Tierschutzbeauftragter der SPÖ.Die SPÖ fordert eine Mindeststrafe bei gesetzwidrigen Tiertransporten, beispielsweise wenn diese viel zu lange dauern. Momentan gebe es zwar Richtlinien, Verstöße dagegen würden jedoch kaum geahndet, so Androsch (SPÖ) im Gespräch mit "Heute"., so Androsch. Versuche Mindeststrafen einzuführen gab es bereits in der Vergangenheit, so Androsch. Am heutigen Mittwoch nutze man erneut die Chance, um das Thema zur Abstimmung zu bringen.Auf Nachfrage von "Heute", ob die SPÖ die Forderungen der Liste Jetzt unterstützen wird heißt es von Maurice Androsch: "Wir werden da zustimmen". Die FPÖ hat bisher noch nicht auf die "Heute-Anfrage zum Thema reagiert. Ob sie die Tierschutzmaßnahmen unterstützt, bleibt vorerst abzuwarten.(mp)