Gewinne eine Haustier-Überwachungskamera

Willst du wissen, was dein Haustier so treibt, wenn du nicht zu Hause bist? "Heute" verlost zwei Smartfrog-Kameras im Wert von je 377 Euro.

Haustier von überall aus in Echtzeit beobachten

Eiskasten plündern? Pölster zerfetzen? Weltherrschaft an sich reißen? Was treiben unsere Haustiere, wenn sie alleine zu Hause sind und sich unbeobachtet fühlen? Technologieunternehmen wie Smartfrog (Innen-Kamera) oder Canary (Außen-Kamera) lüften dieses Geheimnis mit einem smarten Überwachungssystem.Für ein fröhliches "Ausspionieren" verlost "Heute" zwei Smartfrog-Überwachungssysteme im Wert von je 377 Euro– bestehend aus einer HD-IP-Kamera, einer App und einem Video-Cloudspeicher. Die Smartfrog-Komplettlösung (inkl. Cloudspeicher) kostet im Monat 5,95 Euro und ist jederzeit kündbar.Die Kamera ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Anstecken, online registrieren, los geht's. Für das Smartfrog-Abo gibt es keine Mindestvertragslaufzeit, zudem ist es monatlich kündbar. Ein integriertes Mikrofon plus Lautsprecher macht es möglich, dass du in Echtzeit von überall, z.B.: mit dem Smartphone, Tablet oder PC, mit deinem Haustier sprechen kannst. Zudem lässt sich ein individueller Bewegungsalarm einrichten."Heute.at"-Sportchef Phillip Platzer hat die Kamera für euch getestet und seine Miezen, Chelsea (8)– schwarz und faul und Becky (2) – bunt und frech, gefilmt während er in der Redaktion war. Sein Resümee (inklusive lustiger Videos) findest du hier. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, folge "HeuteTierisch" auf Facebook oder Instagram und lade mit deiner "Heute"-App ein Foto von deinem Haustier hoch - Stichwort "Gewinnspiel". Schreib dazu, warum du unbedingt eine Haustier-Kamera brauchst.Die Gewinner werden von der Redaktion gezogen und per Mail informiert. Der Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Info: Da Smartfrog den Versand der Kameras selbst abwickelt, übermittelt "Heute" die Daten der beiden Gewinner an den Hersteller. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich automatisch damit einverstanden.