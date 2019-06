Ab 1. Juli Kurs-Pflicht für alle Wiener Hundebesitzer

Wer sich nach dem 1. Juli einen Hund in Wien anschaffen möchte, muss einen mehrstündigen Kurs absolvieren. Das ist Teil der verschärften Tierhaltenovelle.

Sachkundenachweis für alle Hundehalter

Verpflichtende Maulkorb- und Leinen-Pflicht; Promille-Grenze; Zwangseinschläferung

"Allein auf Grund der Rassezugehörigkeit pauschal von einer besonderen Gefährlichkeit auszugehen, ist eine fachlich nicht zu rechtfertigende Diskriminierung von Hunden betroffener Rassen...Die verschärfte Wiener Hundegesetzgebung schürt letztlich nicht nur die Angst vor bestimmten Hunderassen, sondern suggeriert auch eine falsche Sicherheit in Bezug auf andere Hunde"und deren Haltern"

Trotz aller Kritik boxte Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) eine Verschärfung des Wiener Tierhaltegesetzes durch. Erste Änderungen traten bereits Anfang 2019 in Kraft. Bisher waren vor allem Halter von sogenannten Listenhunden von den heftig kritisierten Änderungen betroffen.Mit 1. Juli kommt nun eine Maßnahme, die bisher für mehr Zustimmung als Ablehnung sorgte und alle zukünftigen Hundehalter in Wien betrifft – unabhängig von der Hunderasse.Denn wer sich nach dem 1. Juli in Wien einen Hund zulegen möchte, muss zuvor einen vierstündigen, kostenpflichtigen Kurs absolvieren. Unabhängig von der Hunderasse. Ausnahme: Hundebesitzer, die in den vergangenen zwei Jahren bereits einen Hund hatten.Angekündigt wurde der verpflichtende Sachkundenachweis bereits Anfang des Jahres, als die verschärfte Tierhaltenovelle in Kraft trat. Am Mittwoch präsentierte Ulli Sima gemeinsam mit dem Tierschutz-Sprecher der Wiener Grünen, Rüdiger Maresch, die Details. Alle Inhalte des Kurses wurden von der Tierschutzombudsstelle Wien ausgearbeitet.Die bisherigen Verschärfungen des Wiener Tierhaltegesetzes betrafen in erster Linie sogenannte Listenhunde und deren Halter. Hunderassen wie Rottweiler, Staffordshire oder Pitbulls dürfen seit Anfang des Jahres in Wien nur noch mit Maulkorb und Leine außer Haus. Für die Hundehalter gilt zudem eine Alkohol-Obergrenze von 0,5 Promille, wenn sie den Hund auf der Straße führen. Außerdem können ausgewählte, auffällige Hunde nun zwangseingeschläfert werden, auch wenn sie gesund sind.Die Verschärfungen wurden von Hundehaltern, Tierschützern, Tierärzten und Hundetrainern heftig kritisiert. Die Tierärztekammer Wien verurteilte Simas Maßnahmen sogar in einem offenen Brief. "Heute" berichtete. , kritisiert die kynologische und juristische Expertin Sommerfeld-Stur (Tierärztekammer Wien). (mp)