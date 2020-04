Schon 12 Flamingo-Küken in Schönbrunn geschlüpft

Der Zoo freut sich aktuell über 12-fachen Flamingo-Nachwuchs "in allen Größen". Hier die ersten Fotos von den flauschigen Küken.

Flamingo-Küken in allen Größen

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



„Es werden noch einige Eier bebrütet und wir hoffen, dass weitere Küken schlüpfen."

Darum sind Flamingos rosa

Das könnte dich auch interessieren:

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es bereits Nachwuchs bei den Rosaflamingos. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 – ganze 12 Flamingos-Küken in allen Größen zählt der Zoo aktuell. Das erste flauschige Vögelchen kam am 1. April auf die Welt. Da hatte der Zoo wegen der Corona-Pandemie bereits rund zwei Wochen geschlossen.Durch das frühlingshafte Wetter haben die Flamingos bereits Anfang März zu brüten begonnen, heißt es aus dem Zoo. Ein Flamingo ist stets der Aufpasser und behält die Kükenschar im Auge.„Die jüngsten Küken sitzen noch in den Nestern und blicken aus dem Federkleid ihrer Eltern hervor. Andere haben das Nest schon verlassen und werden wie in einem Kindergarten gemeinsam betreut", so Tierpflegerin Jenny Bukowski. Mit den 12 frisch geschlüpften Flamingos ist die Familienplanung allerdings noch nicht abgeschlossen., heißt es aus Schönbrunn.Mit einer Größe von bis zu 1,40 Metern ist der Rosaflamingo die größte aller Flamingo-Arten. Für sein prächtiges rosa Gefieder sorgen Farbstoffe in den Krebsen, die er aus den Seen, Flüssen und Lagunen filtert. Im Zoo gibt es dafür ein spezielles Futter. Die Küken tragen noch das graue Dunenkleid. Erst im Alter von drei Jahren machen sie ihrem Namen alle Ehre.Während der Brutzeit bleibt ein Pärchen zusammen. Im nächsten Jahr können sich die Paare neu zusammenfinden. Bei der Aufzucht herrscht Arbeitsteilung. Bukowski: „Die Eltern brüten abwechselnd und beide Elternteile füttern ihr Jungtier mit einer energiereichen Flüssigkeit aus dem Kropf." Das eigene Küken im Kindergarten wiederzufinden, ist für die Eltern kein Problem. Sie erkennen es anhand der Laute.+++ Was ist in den letzten Wochen sonst so im Tiergarten passiert? Hier alle tierischen News ersten vier Wochen im Corona-Lockdown in 22 Bildern +++