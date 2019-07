Diese Bushaltestellen sollen Bienen retten

Die Dächer von über 300 Bushaltestellen in Utrecht wurden begrünt. Sie sollen zum Erhalt der Bienen beitragen und Feinstaub einfangen.

"Bienenstopps" auf Bushaltestellen

Mit dem Elektrofahrzeug Pflanzen gießen

Go #Utrecht! In my city, 316 bus stops now have a green roof. These roofs help to capture fine dust, storage of rainwate, provide cooling in the summertime and they contribute to the city's biodiversity, supporting insects. Want one too? | #climateaction https://t.co/t0H2vIXPkP pic.twitter.com/BoPQOKDTE7— Jolanda van Ginkel (@jolandavginkel) 7. Juli 2019

Die grünen Dächer in Utrecht (Niederlande) schauen nicht nur hübsch aus, sie sollen auch zur Neuerung der Artenvielfalt beitragen.Über 300 Bushaltestellen in Utrecht wurden kürzlich begrünt. Die Dächer sollen als "Beestopps" (Bienen-Stopps) Bienen, Hummeln und anderen Insekten einen Platz zum Niederlassen bieten. Außerdem sollen die Grünbereiche Feinstaub und Regenwasser einfangen.Die Dächer wurden hauptsächlich mit Sedumpflanzen bepflanzt. Auf diese fahren Insekten wie Honigbienen besonders ab und sie sind pflegeleicht.Ab und an muss man jedoch nach den robusten Pflanzen sehen. Die Pflege übernehmen laut Medienberichten Angestellte der Stadt, die mit Elektrofahrzeugen herumfahren sollen.Die Bilder von den begrünten Bushaltestellen gehen gerade durch die Instagram- und Twitterwelt. Aus immer mehr Städten werden Rufe laut, die Idee auch in ihren Städten umzusetzen.(mp)