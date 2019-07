29 verwaiste Geparden vor illegalem Handel gerettet

Die Region Somaliland ist bekannt für den illegalen Handel mit Großkatzen. 29 Geparden wurden nun bei einem Schmuggelversuch beschlagnahmt.

"Die Region Somalailand stellt die wichtigste Transitroute für Geparden dar, die meist aus Ostafrika geschmuggelt werden"

Geparden werden nach und nach ausgerottet

"Der Handel mit Geparden floriert aufgrund der hohen Nachfrage nach Wildtieren als Haustiere und Statussymbole, insbesondere in den Golfstaaten."

Auswilderung könnte schwer werden

Ein wilder Gepard als Haustier – ein fragwürdiges Statussymbol, dass vorallem in den Golfstaaten heiß begehrt. Dorthin waren vermutlich auch die 29 verwaisten Geparden unterwegs, die bei einem Schmuggelversuch von afrikanischen Behörden beschlagnahmt werden konnten., informiert Vier Pfoten.Die Tiere stammen vermutlich aus Äthiopien, Nordkenia, Somalia und Somaliland. Sie sind jetzt in Sicherheit und werden von "Cheetah Conservation Fund" (CCF) versorgt. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten unterstützt finanziell.Geparden zählen zu den gefährdetsten Großkatzen Ostafrikas.Auf dem ganzen Kontinent leben weniger als 7.500 Geparden in freier Wildbahn. Zum Vergleich: Vor hundert Jahren waren es 100.000.80 Prozent der wilden Geparden befinden sich allerdings außerhalb von Schutzgebieten. Sie haben dadurch engeren Kontakt zu Menschen, was die Tiere für Wilderer zu leichterer Beute macht. Dennoch oder gerade deshalb floriert der illegale Handel mit den wilden Großkatzen., informiert Vier Pfoten.CCF-Forschungen zeigen, dass jedes Jahr schätzungsweise 300 Geparden gefangen und auf die Arabische Halbinsel geschmuggelt werden. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.Ziel ist es, die verwaisten Geparden wieder in die Wildnis zu entlassen, informiert Vier Pfoten. Da die Tiere jedoch sehr früh – in der Regel in einem Alter von unter drei Monaten – in die Obhut von CCF kommen, sind die meisten Geparden sehr an Menschen gewöhnt. Dies sei ein Problem.„Der illegale Handel bedroht die ohnehin schon gefährdeten Gepardenpopulationen in Teilen Ostafrikas mit endgültiger Ausrottung. Die Zahl der Jungtiere, die jedes Jahr am Horn von Afrika gestohlen werden, ist nicht nachhaltig. Wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist", sagt Dr. Laurie Marker, Gründerin und Geschäftsführerin des CCF.(mp)