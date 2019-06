Schweine in Österreich: Fotogalerie des Grauens

Der Verein gegen Tierfabriken zeigt am morgigen Donnerstag vor drei Schlachthöfen eine Horror-Galerie über die österreichische Schweinehaltung.

„Es kann nicht angehen, dass wir Schweinen, die ähnlich intelligent und sozial veranlagt wie Hunde sind, zumuten, unter solchen Bedingungen leben zu müssen. Das ist eines zivilisierten Staates mit Tierschutz als Staatsziel in der Bundesverfassung nicht würdig."

"Nein zum Folterboden" fordern Aktivisten vom "Verein gegen Tierfabriken". Die Tierschützer haben es sich zum Ziel gemacht, die Vollspaltenhaltung für Schweine in Österreich wie sie jetzt ist abzuschaffen. Sie fordern Einstreu für die Tiere und mehr Platz.Darum stehen sie mit einer Foto-Ausstellung der anderen Art in ganz Österreich. In den vergangenen Wochen waren sie mit ihrer Fotogalerie des Grauens in Wien, Kärnten und Graz unterwegs; am morgigen Donnerstag in Niederösterreich – und zwar vor drei Schlachtöfen, die einen Vollspaltenboden haben. Im Gepäck bzw in der Hand –Nichts für schwache Nerven., so Martin Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken. Ihm ist es unter anderem zu verdanken, dass es in Österreich heute keine Pelzfarmen oder Käfighaltung für Hühner mehr gibt.Ein Vollspaltenboden ist ein Boden, der aus harten Betonplatten besteht und mit Spalten durchzogen ist. Kot und Urin der Schweine fallen durch die Spalten in die Güllegrube darunter. Für die Schweine bedeutet dies ein Leben über ihren eigenen Exkrementen. Die Gesundheit der sensiblen Tiere leidet massiv darunter. Folgen sind etwa Lungenkrankheiten, Geschwüre, Gelenksverletzungen.Nicht wie in der Werbung. Auslauf, Sonnenlicht, Suhlmöglichkeiten - gibt es für die meisten Mastschweine nicht. Stattdessen gibt es Buchten und Vollspaltenboden ohne Einstreu. Männliche Ferkel werden nach ihrer Geburt ohne Narkose kastriert. Der deutlich überwiegende Teil österreichischer Mastschweine steht oder liegt sein Leben lang fast auf ein und demselben Fleck.Mastschweine haben 85 Kilogramm wenn sie geschlachtet werden. Diese Telefonzelle ist Klo, Schlafplatz, Essensplatz und Herumlieg-Platz in einem. Aus langeweile beißen die Tiere ihren Artgenossen Ohren und Schwänze ab. Mit rund sechs Monaten werden Mastschweine geschlachtet.Walter Lederhilger, Obmann des Verbands Österreichischer Schweinebauern (VÖS) findet keineswegs, dass Vollspaltenböden Tierqual bedeutet und fühlt sich in einer Aussendung zu unrecht kritisiert. Man würde von "Tierschutzgruppen beinahe als Verbrecher dargestellt".Vollspaltenböden seien eine sehr gute Lösung. Urin könne durch die Spalten besser abfließen und Kot würde von den Schweinen duchgetreten. "So bleiben die Bodenflächen und die Tiere trocken und weitgehend sauber", so Lederhilger.Und so etwas Tierfabriken gäbe es in Österreich nicht bzw gibt es keine Definition des Wortes und überhaupt gehe es österreichischen Schweinen gut. Sie bekommen Futter, sie bekommen medizinische Versorgung."Tierwohl und Tiergesundheuit auf einen einzelnen Apsket wie den Fußboden zu beschränken zeugt von fehlendem Wissen über Zusammehänge in der Tierhaltung", so Lederhilger vom VÖS."Sämtliche Behauptungen der Schweineindustrie dazu sind falsch: Österreichische Schweinehalter sind in Europa Schlusslicht in Sachen Tierwohl. Das Beschäftigungsmaterial ist ein Scherz", so Balluch. Österreichsiche Schweinebetriebe seien größer als zugegeben wird und die Selbstversorgung ist leicht zu erhalten. Die Landwirte wollen lediglich die Arbeit nicht antun, kritisiert Balluch. Denn Einstreu bedeutet mehr Aufwand als nackter Vollspaltenboden., so Martin Balluch. (mp)