Kaum Schiffe - Delfine tummeln sich am Bosporus

Die Delfine im Bosporus genießen die (kurze) Menschen-Auszeit. Seit Corona-Lockdown werden sie vermehrt in Küstennähe gesichtet.

Mehr Delfine in Küstennähe gesichtet

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Das könnte dich auch interessieren:

Nicht nur in Venedig zeigt der zum Erliegen gekommene Bootsverkehr Auswirkung auf die Umwelt. LINK Von Donnerstag bis Sonntag herrschte in Istanbul sowie in weiteren 30 türkischen Städten wegen Corona eine viertägige Ausgangssperre.Der Schiffsverkehr am ansonsten stark befahrenen Bosporus ist nahezu zum Erliegen gekommen. Auch das ansonsten sehr beliebte Fischen ist derzeit in Istanbul verboten.Die Delfine vor Istanbul freuts offenbar. Aufgrund der Corona-Einschränkungen müssen sich die klugen Meeresbewohner die normalerweise stark befahrenen Gewässer (kurzfristig) nicht mit Fischerbooten und Schiffen teilen.Die Delfine trauten sich wieder vermehrt in Küstennähe, wo sie dieser Tage öfter gesichtet wurden, wie der Leiter des Amateur- und Sportfischereiverbands Erol Orkcu berichtet. Der Rückgang des Boots- und Personenverkehrs über den Bosporus habe "große Auswirkungen", so Orkcu weiter.