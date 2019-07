Polizei stoppt gefährlichen Tiertransporter in Graz

Ein slowenischer Lkw war auf dem Weg in ein Grazer Schlachthaus. An Bord: 31 Rinder. Die Polizei stellte 18 Mängel fest – die meisten davon schwerwiegend.

31 Rinder auf dem Weg ins Schlachthaus

Verletzungsgefahr durch scharfe Eisenteile, zu wenig Platz für große Tiere

Polizei esktortiert Tiertransporter zu Schlachter

Eventuelle Strafe für Lenker und Firmenverantwortlichen

In der Südsteiermark wurde am gestrigen Montag ein slowenischer Tiertransporter kontrolliert. Sein Ziel: ein Grazer Schlachthaus. Polizisten der Landesverkehrsabteilung Steiermark nahmen den Lkw unter die Lupe und stellten 18 Verstöße fest. Die meisten schwerwiegend, darunter einschlägige Verstöße gegen Tierschutzbestimmungen.Der Rinder-Transporter aus Slowenien wurde während Tiertransporterkontrollen gestoppt und überprüft. An Bord hatte der Lkw 31 Rinder, darunter auch Stiere. Die Tiere sollten zu einem Schlachter nach Graz gebracht werden."Da bei der Kontrolle Übertretungen nach einschlägigen Tierschutzbestimmungen festgestellt wurden, zogen die Polizisten den Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz als behördlichen Sachverständigen bei", heißt es in einer Aussendung.Bei der Überprüfung wurden insgesamt 18 Mängel festgestellt, die "überwiegend das KFZ belangen", so Wolfgang Teutschl, Abteilungsinspektor der Landesverkehrsabteilung Steiermark im Gespräch mit "Heute".So war beispielsweise der Bremszylinder undicht, Öl trat aus der Lenkung aus und die Schrauben des Ladekastens (wo die Tiere stehen) waren auf einer Seite der Karrosserie komplett locker, informiert Teutschl.Was die Tierschutzverstöße angehtEs bestand Verletzungsgefahr für die Tiere. Zudem war die Besatzungsdichte zu hoch bzw. gab es zu wenig Platz – eines der Rinder stieß mit dem Rücken sogar am Dach an, wie Abteilungsinspektor Teutschl berichtet. Zudem war die "Verladung falsch". Bedeutet: Rinder ohne Hörner und Rinder mit Hörnern wurden gemeinsam transportiert. Auch hier besteht Verletzungsgefahr für die Tiere."Zur Schonung der Tiere" und "um eine stressbehaftete Umladung zu vermeiden", eskortierten die Polizisten den Lkw zu einem Schlachthof in Graz."Die Kennzeichentafeln wurden abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Der gesamte Sachverhalt wird der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz angezeigt", heißt es von der BH Leibnitz.Welche Strafe ist im Falle einer Verurteilung zu erwarten? "Der Strafrahmen beträgt pro Übertretung des Tiertransport-Gesetzes bis zu 3500 Euro", informiert die BH Leibnitz auf Nachfrage von "Heute".Hinzu kommen "Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz". Pro Mangel kann die Strafe bis zu 5000 Euro ausmachen, heißt es von der BH Leibnitz. Angezeigt wurden sowohl der Lenker des mangelhaften Tiertransporters sowie der Firmenverantworliche. (mp)