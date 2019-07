So leiden die Esel auf Santorin für Touristen

Schläge, offene Wunden, kaum Wasser, kein Schatten, keine Pausen und tausende Urlauber auf dem Rücken. Tierschützer zeigen Leid der "Esel-Taxis".

"Esel-Taxis": Gute Einnahmequelle, viel Tierleid

"Auf der griechischen Insel Santorin leiden die Esel jeden Tag furchtbare Qualen...Tierführer schlagen die erschöpften Tiere regelmäßig mit harten Gegenständen, um sie zum Weitergehen zu bewegen – zum Beispiel mit Plastikrohren, Seilen oder Peitschen. Schweißgebadete Esel mit offenen Wunden an den Beinen sind keine Seltenheit"

"Geld ist Eselführern wichtiger als Tierwohl"

"Für uns ist ganz klar, dass das Gesetz Augenauswischerei ist. 100 Kilogramm sind immer noch zu viel für die schmalen Tiere. Und wer soll das Gesetz überprüfen?"

Die griechische Urlaubsinsel Santorin ist weltbekannt für ihre Klippen, wunderschönen weißen Häuser, blauen Türen und Fenster, den Sonnenuntergang bei Fira– und Esel. Sie werden gerne als tierische „Taxis" für Touristen benutzt. Eine gewinnbringende Tradition, die für die Tiere "die Hölle auf Erden bedeutet", kritisieren Tierschutzorganisationen wie Peta., kritisiert Peta.Von früh bis spät werden die Tiere jeden Tag als "Esel-Taxi" missbraucht, befördern Touristen von A nach B. Besonders oft bringen sie gehfaule Urlauber die gut 500 Stufen bis in die Altstadt der berühmten Hafenstadt "Fira". Dabei gibt es eine Seilbahn für die Strecke.Jedoch die Hölle auf Erden für die Tiere selbst, kritisiert die Tierschutzorganisation Peta. Die Bedingungen seien miserabel und alles andere als artgerecht.Die Tierschutzorganisation Peta veröffentlicht dieses Video aus Santorin. Es zeigt die miserablen Bedinungen unter denen die Esel und Maultiere arbeiten müssen. "Schwere Lasten, größtenteils kein Schutz vor der heißen Mittelmeersonne, kein Zugang zu Wasser und immer wieder Wunden und Abschürfungen von dem schlecht sitzenden Sattelzeug prägen das Leben der etwa hundert geschundenen Esel von Santorin", informiert Peta.Nicht nur Peta, Tierschutzorganisationen weltweit kritisieren die Tradition seit Jahren und fordern ein Verbot. Laut tierärztlicher Empfehlung sollen Esel maximal 20 Prozent ihres eigenen Gewichts tragen – was etwa 50 Kilogramm entspricht, so Peta. Die meisten Touristen sind aber schwerer. Dies kann das auf lange Sicht zu schweren Huf- und Gelenkproblemen führen.Das griechische „Ministerium für ländliche Entwicklung und Essen" reagierte im Jahr 2018 auf den Druck aus dem Ausland und erließ folgendes Gesetz:, kritisiert Jana Hoger, Fachreferentin von Peta im Gespräch mit "Heute"Geld verdienen sei den Tierführern wichtiger als Tierwohl, so Hoger. Sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt. "Die Eselführer stehen nicht mit einer Waagen neben den Tieren, wiegen jeden Touristen ab und schicken Urlauber über 100 Kilogramm wieder weg", so Hoger. (mp)