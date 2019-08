Diese Ziege hat überhaupt keinen Bock auf ein Selfie

Eine junge Frau wollte in der Dominikanischen Republik unbedingt ein nettes Foto mit einer Ziege machen. Doch das Tier hatte andere Pläne.

Dass Fotos mit Tieren zwar lieb gemeint, aber nicht immer eine gute Idee sind, musste unlängst erst eine US-Amerikanerin am eigenen Leib erfahren, als sie sich einen Oktopus ins Gesicht legte Und auch für eine junge Frau in der Dominikanischen Republik kommt der Ratschlag, vorsichtshalber einen gewissen Abstand zu Tieren zu halten, etwas zu spät.Als die Dame nämlich am Straßenrand eine angeleinte Ziege sah, wollte sie unbedingt ein Foto mit dem Tier machen und hielt den Moment mit ihrer Kamera fest. Doch die Frau erkannte nicht schnell genug, dass der Bock darauf keinen Bock hat.Erst nähert sich die Ziege der Dame verdächtig nahe und versucht sie auch zu erwischen. Doch die Leine verhindert einen Zusammenstoß - zumindest noch.Denn das Tier gibt nicht auf und holt erneut aus. "Er versucht, mir eine Kopfnuss zu geben", sagt die Frau noch mit einem breiten Grinsen im Gesicht, bevor der Bock sie tatsächlich erfasst und ihr einen "Headbutt" verpasst.Die Frau wird daraufhin mit einer ordentlichen Wucht zu Boden gestoßen und das Video endet. Ob die Dame dabei verletzt wurde ist nicht bekannt, aber nicht unwahrscheinlich.Vermutlich wird sie aber in Zukunft auf ein Tier-Selfie eher verzichten oder zumindest etwas mehr Abstand halten. (wil)