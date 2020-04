Wildtiere in leeren Städten – 12 Bilder aus aller Welt

So sieht es aus wenn Pfaue, Bergziegen oder Kojoten durch die menschenleeren Straßen spazieren – oder einfach die unerwartete Ruhe genießen.

Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zwingen viele Menschen weltweit seit Wochen oder Monaten zum zu Hause bleiben. Das hat Auswirkungen auf die Natur - nicht nur der Smog in China verzog sich auffallend schnell, die Luftqualität in Österreich hat sich ebenfalls enorm während des Shutdowns verbessert. Auch die Tierwelt scheint die Abwesenheit der Menschen in den Städten zu bemerken. Wildtiere leben überall auf der Welt in der Nähe oder in Städten. Sie haben sich an das Leben und die Menschen angepasst. Die frohe Botschaft von Delfinen oder (die nicht so frohe Botschaft) von Krokodilen in Venedig stimmen zwar nicht, nichtsdestotrotz – egal ob Kojote, Reh, Bergziege, Leopard, Wildschwein oder Pfau – weltweit werden nun wilde Tiere in Städten gesichtet, die sich ansonsten von Menschen eher fernhalten.Es gibt auch Fotos von Tieren, wie die Schwäne in Burano, die sich unabhängig von Corona schon immer in der Stadt aufgehalten haben und nun die ungewohnte Ruhe in den Kanälen genießen. Auch dabei entstanden und entstehen schöne Momentaufnahmen.In Wales wurde ein ganzes Dorf nun offenbar von Bergziegen okkupiert. In Parndof gehen neuerdings Hirsche einkaufen und auf leeren Stränden in Brasilien konnten hunderte, vom Aussterben bedrohte Karett-Babyschildkröten ungestört schlüpfen. Hier, 12 Bilder aus aller Welt, die der Seele gut tun.