Zirkus holt alte Elefanten zurück in die Manege

Manege statt Safaripark! Bara und Burma wurden im März in den Ruhestand entlassen. Circus Krone holt die Senioren nun wieder zurück.

"Wie eiskalt kann man eigentlich sein, den beiden Elefanten diese lange Reise und die Manege erneut zuzumuten, nur weil man auf ihre Kosten Profit machen will?"

Angebundene Elefantenkuh wippt Backstage verstört hin und her

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Tierlieber Zirkus?

Der Circus Krone kommt nicht aus den Schlagzeilen. Zuletzt erntete der Zirkus wegen eines Videos Kritik, das zeigt, wie ein Tiger von einem Dompteur mit Stock und Peitsche trainiert wird. "Heute" berichtete. Nun schlagen Tierschützer erneut Alarm. Der Zirkus holte nämlich zwei Elefanten in die Manege zurück, die eigentlich seit März in einem Naturpark im wohlverdienten Ruhestand sind., heißt es auf der Facebookseite.Bara und Burma (beide ca. 1975 in freier Wildbahn geboren) haben in Spanien das erste Mal den Duft der Freiheit geschnuppert. Sie wurden als Jungtiere gefangen und lebten fortan in Gefangenschaft im Zirkus, um Kunststücke vorzuführen. Zusammen mit Mala (geb. ca. 1965 in Indien), Kenia und Aisha (beide geb. ca. 1983 in Simbabwe) genossen sie ihr Leben fernab der Manege. Jedoch nicht lange.In einem Transporter ging es für die Elefanten Bara und Burma nun die rund 2500 Kilometer von Spanien zurück nach München. Erst im März entließ der Zirkus medienträchtig insgesamt fünf Elefanten in den Ruhestand. Jetzt, mitten in der Weihnachtszeit, holt der Zirkus zwei der Senioren, Bara und Burma, wieder zurück in die Manege.Tierschützer schäumen vor Wut. Der Verein "Aktionsbündnis - Tiere gehören nicht zum Circus" kritisiert den Zirkus scharf und veröffentlicht ein Video, das zeigt "wie erbärmlich das Leben für die Tiere hinter den Kulissen aussieht". Zu sehen ist eine der beiden Elefantenkühe, die fixiert auf einer Palette steht und verstört hin und her wippt.Tierschutz sei dem Zirkus nach Selbstaussage sehr wichtig. Dies wird auch medial stets betont. Der Tierschutzbeauftragte vom Circus Krone, Frank Keller, erklärte erst kürzlich im Gespräch mit "Heute", angesprochen auf das Tiger-Video , "Da ist alles in Ordnung. Das ist absolut üblich. Er tut dem Tier nicht weh..."Man verlange zudem nichts von den Tieren, was sie nicht auch in freier Wildbahn machen würden, wie zum Beispiel einen Rüsselstand beim Elefanten oder der Männchen machende Tiger – alles ganz natürlich.