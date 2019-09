Frauerl tot – gelähmtes Hundeduo sucht Zuhause

Diese zwei Hündinnen brauchen dringend einen Rollstuhl und ein liebevolles Platzerl für immer! Lady wurde angeschossen, Luna die Wirbelsäule gebrochen.

"Sie haben nach dem Tod ihres Frauchens niemanden außer uns. Für diese Geschöpfe bitte ich Sie von Herzen um Ihre Hilfe."

Lady wurde mehrmals angeschossen

"Es ist noch alles offen. Lady schleift ihre Beine nämlich nicht nur hinterher. Sie humpelt manchmal oder geht komisch verdreht."

Luna hat eine gebrochene Wirbelsäule

Physiotherapie, Rollstuhl, neues Zuhause

"Die beiden sind sehr anhänglich und süß"

Johanna und Jürgen Stadler, Geschäftsführer vom Tierschutzverein Pfotenhilfe (Lochen, Grenzregion Oberösterreich/Salzburg), suchen nach einem liebevollen Zuhause für Lady (7) und Luna (circa 2) – sie werden getrennt voneinander vermittelt.Die beiden Hündinnen hatten bisher kein einfaches Leben. Beide wurden vermutlich misshandelt, können nicht gehen und haben erst kürzlich ihr Frauerl verloren. Die Hündinnen waren bereits einen ganzen Tag unversorgt in der Wohnung ihres verstorbenen Frauchens, als sie entdeckt wurden.Der Tierschutzverein Pfotenhilfe nahm Lady und Luna bei sich auf und kümmert sich um die hilfsbedürftigen Hundedamen. Nach einem Besuch beim Tierarzt stellt sich heraus, dass sie schon einiges mitgemacht haben müssen. Beide brauchen dringend einen Rollstuhl. "Lunas verstorbene Halterin hatte ein großes Herz, doch leider nicht die finanziellen Mittel, um Luna dies zu ermöglichen.", so Jürgen Stadler, Geschäftsführer Pfotenhilfe.in ihrer Hüfte stecken – Luftdruckgewehrhülsen. Offenbar hatte jemand die kleine Hündin angeschossen. Die Kugeln sind vermutlich auch der Grund, warum die Hündin nicht richtig gehen kann. "Querschnittgelähmt ist sie nicht", so Stadler, "die Projektile in ihrer Hüfte beeinträchtigen sie beim Gehen".Die Kugeln zu entfernen sei zu gefährlich, so die Einschätzung eines Tierarztes,wie Jürgen Stadler auf Nachfrage von "Heute". "Wir werden aber noch ein paar andere Meinungen einholen". Der Tierfreund meint, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Hündin wieder gehen lernen kann.Auch Luna kann nicht gehen."Wir wissen nicht, was passiert ist", so Stadler. Entweder muss sie schwer misshandelt worden sein oder sie hatte einen Unfall. Beide Hündinnen brauchen dringend Physiotherapie, einen Rollstuhl und langfristig eine Familie, die sich um sie kümmern kann.Was das Hundeduo als nächstes braucht sind ein Rollstuhl und eine liebevolle Familie. Für Hunde mit Handicap ist es nicht so einfach ein gutes Platzerl zu finden. Die beiden brauchen viel Zeit und Pflege. Die Pfotenhilfe hofft dennoch eine geeignete Familie für Lady und Luna zu finden. Trotz ihres bisherigen Lebensweges sind die Hündinnen voller Liebe und nicht stark verängstigt., so Jürgen Stadler.Wer helfen möchte – die Pfotenhilfe hat auf ihrer Website ( www.pfotenhilfe.org ) ein. Ernstgemeinte Anfragen bezüglich Adoption bitte direkt an die Pfotenhilfe. Die beiden Damen werden getrennt vermittelt.