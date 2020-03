Tierpfleger spenden ihr Gehalt für Koala & Co

Australien-Aktionstag in Schönbrunn! Zoo-Mitarbeiter verzichten auf ihr Gehalt. Eintritte und Gastro-Umsätze werden gespendet.

Der gesamte Erlös des Australien-Aktionstages (Gehälter der Mitarbeiter, Gastro-Umsatz und Eintrittskarten) spendet der Tiergarten an den "Wildtierfonds der Zoo and Aquarium Association Australasia (ZAA"). Ziel der Spendenaktion ist es, Wildtiere so schnell wie möglich in die freie Wildbahn zurückzubringen.

„Ich arbeite hier mit den Koalas. Die Bilder aus Australien haben mich sehr betroffen gemacht und da wollte ich natürlich etwas tun"

Eintritt und Gastronomie-Umsätze werden gespendet

"Die Brände sind zwar größtenteils gelöscht, doch die Arbeit geht weiter. Australische Zoos pflegen Wildtiere, die verletzt sind, sich verirrt haben oder ihren Lebensraum verloren haben."

Dominic Thiem unterstützt Spendenaktion

„Ich habe während der Australian Open gesehen, wie schlimm die Buschbrände sind und welche Auswirkungen sie haben..."

Programm am Australien-Aktionstag und Spenden-Möglichkeiten für BesucherInnen

Die Buschbrände in Australien bewegen Menschen auf der ganzen Welt. Auch und vor allem an Tierpflegern und Tierpflegerinnen, die sich tagtäglich um Wildtiere kümmern, gehen die Bilder nicht spurlos vorbei. Darum haben Tiergarten-Mitarbeiter aus Schönbrunn einen noch nie dagewesenen Aktionstag auf die Beine gestellt:Am kommenden Mittwoch (11. März 2020) arbeiten die Mitarbeiter ab 12 Uhr gratis und spenden ihr Gehalt vom Nachmittag für australische Wildtiere. Tennis-Star Dominic Thiem begrüßt und unterstützt die Spenden-Aktion für australische Wildtiere (siehe Video). Er habe selbst während der Australian Open gesehen, wie schlimm die Buschbrände sind., erzählt Tierpflegerin Kiva Cheyenne Prinsloo.Der Tiergarten unterstützt die Aktion seiner Mitarbeiter und verzichtet am kommenden Mittwoch ebenfalls auf Einnahmen. Ab 12 Uhr "werden auch die gesamten Eintrittsgelder und die Umsätze aus der Gastronomie gespendet.", heißt es aus dem Tiergarten Schönbrunn.„Ich finde es super, dass wir persönlich einen Beitrag leisten können, um die australischen Kollegen zu unterstützen", so Känguru-Pflegerin Magdalena Höllerer.Die gesamte Summe, die von den Mitarbeitern und Besuchern zusammenkommt, geht laut dem Tiergarten an den Wildtierfonds der Zoo and Aquarium Association Australasia (ZAA). Ziel ist es, verletzte oder verirrte Wildtiere so schnell wie möglich in die freie Wildbahn zurückzubringen., heißt es aus dem Tiergarten.Prominente Unterstützung für die Spendenaktion gibt es auch. Der österreichische Tennis-Star Dominic Thiem begrüßt den großen Aktionstag im Tiergarten und schickt eine Videobotschaft:, Dominic Thiem.Er finde es "unglaublich toll", dass der Tiergarten Schönbrunn einen Aktionstag macht, "um die australischen Zoos bei der Rettung der Wildtiere zu unterstützen.", so Thiem weiter aus Kalifornien (Indian Wells).Am kommenden Mittwoch, 11.3.2020, dreht sich im Tiergarten Schönbrunn also alles um Australien, es gibt Infostände, Infotouren zu bekannten und weniger beknnten australischen Tierarten im Zoo, Kinderbasteln, ein Löschspiel der Feuerwehrjugend Wien und Koala-Tattoos."Wer am 11. März nicht kommen kann, kann noch einen Monat lang im Zoo oder online unter zoovienna.at/australien spenden.", heißt es aus dem Tiergarten. Zudem werden im Zoo-Shop bis 11. April 2020 Kuscheltiere und Beutel im Koala-Design zugunsten der Aktion verkauft.