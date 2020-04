Diesen Notruf bekam eine Tierärztin, nachdem ein fünf Monate alter Welpe Frauchens Essen samt Gabel verschlungen hatte.

Frauchens Abendessen samt Gabel verschluckt

Welpe geht es gut

"Niemals langweilig in der Notaufnahme...", ist auf der Facebook-Seite von "Adelaide Animal Emergency & Referral Centre" (AAERC, Australien) zu lesen. Kürzlich habe die Klinik ein tierischer Notfall erreicht, den sie wahrlich nicht alle Tage bekomme. Ein Welpe soll eine Gabel verschluckt haben.In dem Facebook-Posting heißt es weiter: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen den Anruf: "Ich glaube, mein Hund hat eine Gabel gefressen!". Der fünf Monate alte Golden Retriever (<- was sonst) Welpe Dustin hatte es offenbar auf die Ravioli von Elise und Michael Pitt abgesehen.Als Frauchen und Herren einen Moment unaufmerksam waren , kam es, wie es kommen musste, wenn ein gefräßiger Goldie im Haus ist. Dustin machte sich über einen Teller Ravioli her. Der Vierbeiner schlang von Frauchens Abendessen so viel herunter, wie er nur konnte. Blöd allerdings, dass der gierige Welpe dabei eine Gabel übersah und diese ebenfalls verschluckte.Das tierische Malheur ging zum Glück gut für den jungen Hund aus. Tierärzte aus dem "Adelaide Animal Emergency & Referral Centre" konnten die Gabel aus Dustins Magen entfernen.Der gefräßige Welpe musste nicht einmal operiert werden. Die Ärzte holten die Gabel via Endoskopie wieder hinaus und teilten das Video auf Facebook. Welpe Dustin geht es wieder gut. Bleibt zu hoffen, dass der Golden Retriever ein guuuter Bub ist und ab jetzt kein Besteck mehr frisst.