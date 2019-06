Igelbaby fast lebendig von Maden gefressen

Dieser kleine Igel wiegt nur halb so viel wie er sollte. Eine Tierfreundin entdeckte das kranke Kerlchen. Jetzt päppelt ihn die Wildtierhilfe Wien auf.

"Wir mussten schnell handeln, denn die geschlüpften Maden fressen geschwächte Tiere buchstäblich bei lebendigem Leibe auf"

Tierfreundin findet Igel, wird von erster Tierschutzorganisation weggeschickt

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie einen kranken Igel sehen

Das kleine Igelbaby ist in einem sehr schlechten Zustand. Das Kerlchen war mit Fliegeneiern übersät. Die Wildtierhilfe Wien nahm den Igel sofort bei sich auf und kümmert sich nun um ihn., erklärt die Wildtierhilfe Wien.Wie die Wildtierhilfe berichtet, wurde das kranke Tierbaby von einer aufmerksamen Spaziergängerin gefunden. Sie suchte Hilfe, doch die erste Tierschutzorganisation, die sie fand, lehnte die Aufnahme ab. Das Tier käme "prima klar".Die Tierfreundin blieb jedoch dran und fand die Wildtierhilfe Wien. Mitarbeiter der ehrenamtlichen Tierschutzorganisation nahmen das kranke Kerlchen sofort auf und kümmern sich jetzt um den viel zu dünnen Igel.50 Gramm bringt der Knirps auf die Waage. Das ist halb so viel wie das Jungtier eigentlich wiegen sollte. "Gesunde Igelkinder verlassen mit einem Körpergewicht von ca. 100 Gramm erstmals für längere Ausflüge das Nest", informiert die Wildtierhilfe.Wenn Sie einen kranken/schwachen Igel entdecken, der sich wackelnd fortbewegt, immer wieder einschläft, exponiert in der Sonne liegt oder insgesamt einen schlechten Eindruck macht, rufen Sie bei einer Auffangstation wie der Wildtierhilfe Wien oder einem wildtierkundigen Tierarzt an. (mp)