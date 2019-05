Hitzefrei für Fiakerpferde in Berlin ab 30 Grad

Das Thema Fiaker in der Stadt wird heiß diskutiert – auch in Österreich. In Berlin müssen Kutscherpferde nun ab 30 Grad nicht mehr arbeiten.

„Kutschfahrten in einer Millionenmetropole bedeuten enormen Stress für die Pferde. Im Sinne des Tierschutzes ist es daher erforderlich, klare Vorgaben im Sinne des Tierwohls zu machen..."

Hitzefrei und täglich zwei Stunden Auslauf

In Wien erst ab 35 Grad hitezfrei

Übergabe der neuen Richtlinien

Lärm, viele Menschen, hohe Lautstärke, Abgase, Autos und Motorräder – Tierschützer prangern immer wieder an, dass Fiaker in der Stadt nichts verloren haben. Schon gar nicht bei Sommerhitze. In Berlin setzt man nun ein erstes, wenn auch kleines Zeichen des Tierschutzes., begründet Senator Dr. Dirk Behrendt die Überarbeitung der Richtlinien für Pferdekutschen.Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung hat die Vorgaben für den Betrieb von Kutschen in Berlin überarbeitet.Zudem müssen die Tiere genügeng Auslauf erhalten. Täglich sollen sie sich zwei Stunden frei und selbstbestimmt auf unbefestigtem Boden bewegen können."Ein dichterer Kraftfahrzeugverkehr und insbesondere die Zunahme von Lärm, Abgasen und Emissionen im Innenstadtbereich erforderte eine Anpassung der Richtlinien", heißt es in einer Aussendung.Fiakerpferde in Wien haben ab 35 Grad hitzefrei. "An solchen Tagen sind weitere Rundfahrten und bestellte Fahrten unzulässig. Der Betrieb ist einzustellen und die Standplätze sind unverzüglich zu räumen", informiert die Tierschutzombudsstelle auf ihrer Website. Seit April 2019 haben Bauarbeiter übrigens ab 32,5 Grad hitzefrei. Zuvor galt auch der Wert von 35 Grad.(mp)