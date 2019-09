"Fressen Wölfe Menschen und töten Kinder?"

Wolfsexperte Kurt Kotrschal beantwortet heute ausgewählte Leserfragen zum Wolf.

Fressen Wölfe Menschen? In alten Sterbebüchern findet man Einträge über tote Kinder, z.B. "der Wolf hats zerbissen" oder "der Wolf hats geholt", kann das stimmen, oder sind das Märchen?In früheren Jahrhunderten haben Wölfe auch in Europa gelegentlich Menschen gefressen und Kinder getötet. Diese Gefahr besteht heute nicht mehr. Denn Wölfe meiden Menschen und halten sich an das viele Wild. Obwohl Wölfe nicht bejagt werden, verlieren sie trotzdem ihre Scheu vor Menschen nicht.So etwa blieben in den vielen Kriegen des Mittelalters und der Neuzeit die Gefallenen meist auf dem Schlachtfeld liegen; vor allem Wölfe und Raben lernten schnell, diese Nahrungsquelle zu nutzen, zumal in den damaligen Wäldern aufgrund intensiver Jagd und einer hungernden Bevölkerung fast kein Wild mehr lebte. Das machte sie nicht gerade zu Sympathieträgern.So brach mit dem „Dreißigjährigen Krieg" (1618 bis 1648) eine gewaltige Katastrophe über die Menschen in Europa herein. Etwa zwei Drittel starben an Seuchen, wurden massakriert oder verhungerten. Das nutzten zunächst die Wölfe, die aber in den darauffolgenden Friedenszeiten bis zur Ausrottung verfolgt wurden. So kamen die Wölfe zu ihrem schlechten Ruf, der sich auch in den bekannten Märchen niederschlägt.Ob die Einträge in den Kirchen- und Sterbebüchern ("der Wolf hats zerbissen" oder "der Wolf hats geholt") zutreffen, kann man heute nicht mehr beurteilen. Es gab ja damals auch viele streunende Hunde, die Menschen viel gefährlicher werden können, als Wölfe.Es ist aber auch unbestritten, dass damals gelegentlich ein Kind von einem Wolf getötet wurde. Weil heute aber Menschen und Wölfe unter ganz anderen Bedingungen leben, geht von den Wölfen keine Gefahr mehr aus.(mp)