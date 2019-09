Gericht beschließt – Hahn Maurice darf weiterkrähen

Kikeriki! Mit richterlichem Segen darf der wohl bekannteste Gockel Frankreichs weiterkrähen. Nachbarn hatten geklagt und müssen nun selbst Strafe zahlen.

Tiergeräusche gehören zum Landleben dazu

Diese Klage hatte weltweit für Schlagzeilen und Aufregung gesorgt. Ein Seniorenpaar aus Frankreich klagte, weil ihnen Gockel Maurice zu laut krähte.Seine Besitzerin Corinne Fesseau aus Oléron saß deswegen auf der Anklagebank. Das Urteil sorgt nun weltweit für Freude unter Maurice-Fans. Der Gockel darf mit richterlichem Segen weiterkrähen!Die Richter entschieden, dass Tiergeräusche zum ländlichen Leben dazugehören. Zugezogene wie das Pensionistenpaar hätten das Krähen zu akzeptieren. Laut Medienberichten müssen die Kläger nun 1.000 Euro Entschädigung an die Besitzerin von Maurice zahlen und die Gerichtskosten tragen.Auch in Zürich stand kürzlich ein Hahn vor Gericht. Der Gockel wurde freigesprochen, wenn man so will, muss sich jedoch an bestimmte Zeiten halten. Das Gericht verhängte einen "Kräh-Stundenplan" – so darf er werktags ab 8 Uhr und sonntags ab 9 Uhr jeweils bis 22 Uhr im Freien herumkrähen. In der übrigen Zeit ist er laut Urteil "in einem abgedunkelten Stall zu halten". "Heute" berichtete.