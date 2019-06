So werden die Giraffen in Schönbrunn gefüttert

Die Fütterung der Giraffen Sofie, Fleur und Obi ist aufwendig. Tierpflegerin Irene bekommt dabei sogar Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeitern.

So müssen die drei nach ihrem Futter quasi „suchen", sind beschäftigt und machen auch gleich Bewegung.

Das klingt nach einem großen Aufwand, ist es auch!

Giraffen fressen hauptsächlich Laub. Mehrmals am Tag bekommen Sofie, Fleur und Obi Äste in erhöhter Position aufgehängt oder in spezielle Halterungen gesteckt, damit sie immer etwas frisches Laub zur Verfügung haben.Mal servieren wir die Äste im Wintergarten, mal in der Außenanlage:Jetzt im Frühling ist es natürlich einfach, Laub für unsere Giraffen zu erhalten. Damit sie aber auch im Winter einen frischen Snack bekommen, arbeiten wir derzeit eifrig vor.Im Juni und Juli wird zwei Mal pro Woche Laub gezupft und anschließend tiefgefroren. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Team Zoo Aktiv helfen uns Tierpflegern dabei. Gemeinsam in einer großen Gruppe kommt man gut voran.Wir arbeiten so lange, bis das ganze Kühlhaus mit Laub für den Winter voll ist. Besonders gerne mögen unsere Giraffen übrigens Linde. Zuerst wird das Laub von den Ästen geschnitten, dann wird es in einer Abpackstation in Säcke gefüllt. Danach wird es in Kisten geschlichtet und ins Vorkühlhaus gebracht, wo es 8 Grad hat. Nach einer halben Stunde kommen die Kisten ins Gefrierhaus, wo sie schließlich bei minus 20 Grad gelagert werden.Aber optimales Futter ist eine wichtige Grundlage für die Gesundheit unserer Tiere. (mp)