Rügenwalder setzt auf Veggie- statt Currywurst

Einer der größten Wursthersteller Deutschlands sagt Adieu zur Currywurst und konzentriert sich auf vegetarisch/vegane Würstel.

"Schon vor zehn Jahren konnte man sehen, dass wir drei riesige Probleme im Sortiment haben, die von Jahr zu Jahr größer werden: Tierleid, Gesundheit und Klimawandel"

Die Fleischindustrie hat es übertrieben

Vegetarische Würstel bald komplett vegan?

...der mit der Mühle schmeißt die Currywurst aus dem Sortiment. Rügenwalder Mühle, Familienunternehmen seit 1834, einer der größten Wursthersteller Deutschlands, denkt in Sachen Fleisch um., so Rügenwalder Mühle Chef Godo Röben.Bereits 2014 begann Rügenwalder Mühle als erster deutscher Fleischhersteller mit der Produktion von vegetarischen und veganen Fleischalternativen. Seine Branche habe es in den vergangenen Jahren übertrieben, begründet Rügenwalder Mühlen Chef Röben in mehreren Medienberichten seine Entscheidung. Die Massentierhaltung hat keine Zukunft. Man müsse in pflanzliche Alternativen investieren. Darum macht das Unternehmen mehr Platz für Veggie Produkte. Bereits jetzt soll die vegetarische Alternativen 40 Prozent des Umsatzes ausmachen.Im Sortiment finden sich derzeit sieben vegane Alternativen, von Wurstaufschnitt bis Nuggets, und etliche vegetarische Wurst-Alternativen. Bei den veganen Produkten (wie Burgerpatties, Nuggets oder Faschiertes) bilden Soja, Rapsöl und Erbsen die Basis, informiert das Unternehmen.Die vegetarischen Würstel und Wurstaufschnitten sind nicht ganz frei von Tierleid. Hier stecken oft Eier drinnen. Laut der Tierrechtsorganisation Peta will das Unternehmen zukünftig alle vegetarischen Produkte auf vegan umstellen. "In den nächsten fünf Jahren sollen Eier komplett von den Zutatenlisten der Fleischalternativen gestrichen werden", informiertPeta.