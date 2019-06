Wie bringe ich Katze und Hund richtig zusammen?

Vesna hatte zwei Katzen und einen Hund. Eine ihrer Katzen ist verstorben – jetzt will sie eine Neue. Aber wie mit den anderen beiden zusammenbringen?

Frage von Vesna

Sunny Benett

Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin; Hundeschule Dogs in the City

Katze aus dem Tierschutz?

Wie führt man zwei Katzen zusammen?

Nichts überstürzen

Ermöglichen Sie dem Neuzugang während der ersten Wochen immer, sich gegebenenfalls wieder in sein Zimmer zurückzuziehen.

Wie bringt man Hund und Katze zusammen?

Buchtipps

Ich hatte bisher zwei Katzen und einen Hund. Eine meiner Katzen, Hanni, ist leider gestorben. Meine süße Mimi ist jetzt alleine und ich überlege, eine zweite Katze für sie dazuzuholen. Was sollte ich beachten? Gleiches Alter oder besser weiter auseinander? Wie kann ich die beiden bzw. die drei zusammenbringen?Mein Beileid zum Verlust einer Ihrer beiden Katzen! Dass Sie sich um ein neues felliges Familienmitglied umsehen möchten, ist absolut nachvollziehbar!– gönnen Sie dem verbliebenen Stubentiger drei bis vier Wochen, um seine Gefühle zu verarbeiten. Diese Zeit können Sie natürlich trotzdem schon nutzen, um sich nach einer geeigneten zweiten Katze umzusehen.Im Tierschutz suchen immer wieder Kätzchen oder auch erwachsene Katzen, die das Zusammenleben mit Hund und Artgenossen bereits gewöhnt sind, nach einem liebevollen neuen Zuhause. Ihre lokalen Tierschutzvereine oder Tierheime beraten Sie dahingehend sicherlich gerne.Um die Zusammenführung der beiden Katzen zu unterstützen, können Sie zum Beispiel Zerstäuber mit Katzenpheromonen einsetzen.Wie Sie bestimmt wissen, sollte man,als man Stubentiger hat. Dem Neuzugang würde ich für den Anfang einen eigenen Raum mit einer eigenen Katzentoilette darin zur Verfügung stellen.Damit Ihre neue Katze sich im eigenen Tempo eingewöhnen kann, empfehle ich, die Türe zu ihrem Zimmer mit einem Absperrgitter mit Katzentüre zu versehen. Halten Sie die Katzentüre anfangs geschlossen, damit die neue Katze nicht durch plötzliche Begegnungen mit ihren neuen vierbeinigen Mitbewohnern überfordert ist.Übrigens lassen sich auch Katzen ganz großartig mit positiver Bestärkung trainieren! Meinem Motto „Kooperieren statt Korrigieren" gemäß empfehle ich, die Katzen und Ihren Hund in den ersten Wochen konsequent für ruhige Interaktionen miteinander zu loben und belohnen.Falls Sie Bedenken haben, Ihr Hund könne trotz seiner Erfahrung Ihren neuen Stubentiger zu forsch begrüßen, üben Sie erst mal ruhiges Anschauen der neuen Katze und vor allem das Abwenden von ihr am Absperrgitter. Zusätzlich können Sie ihn beim ersten Zusammentreffen mit einem Brustgeschirr und einer lockeren Hausleine sichern, wenn Sie möchten.Weitere tolle Tipps zur Vergesellschaftung von Hund und Katze erhalten Sie im Buch „Hund und Katze unter einem Dach: So klappt das Zusammenleben" von Tamara Nawratil. Auch für die Zusammenführung von Katzen gibt es empfehlenswerte Literatur: „Katzenzusammenführung mit Herz und Verstand" von Christine Hauschild.Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Integration eines neuen Stubentigers!Wer eine tolle Beziehung zu seinem Hund will, ist bei Sunny Benett und Dogs in the City an der richtigen Adresse. Die tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und Prüferin des Wiener Hundeführscheins hat sich auf Alltagstraining für Stadthunde spezialisiert. Ihr Motto „Kooperieren statt Korrigieren" lebt sie mit ihrem Labradormischling Digga und zwei Katzen. (mp)