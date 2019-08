Kater von stark befahrener Kreuzung im 23. gerettet

Kater Argo verirrt sich auf eine Kreuzung und traut sich nicht mehr aus dem Gebüsch. Mitarbeiter des Wiener Tierschutzvereins eilen zu Hilfe.

Der Wiener Tierschutzverein (WTV) hat nun ein Findelkind mehr zu betreuen. Tierfreunde meldeten eine verängstigte Katze bei der Kreuzung Sterngasse Ecke Richard-Strauß-Straße (23. Bezirk).Die Straße ist stark befahren., so Oliver Bayer vom WTV."Es galt rasch zu handeln, um das Tier aus dieser lebensgefährlichen Situation zu befreien.", so Bayer. Zwei WTV-Mitarbeiterinnen rückten umgehend aus um den Kater aus seiner misslichen Lage zu befreien. "Zuerst war es gar nicht so leicht, den Stubentiger zu bergen, da sich der Kater aus Angst sehr tief in das Gebüsch zurückgezogen hatte." Mit einem Netz konnten die beiden Damen das Tier schließlich sanft bergen. Argo dankte es seinen Helferinnen mit viel Geschmuse.Bei der veterinärmedizinischen Untersuchung zeigt sich nicht nur, dass der Kater rund ein Jahr alt ist und völlig gesund – der Stubentiger ist offenbar sehr verschmust, wenn er nicht gerade bei einer Kreuzung festsitzt. Wie lange er im Gebüsch ausharrte ist nicht bekannt. Hungrig war er jedenfalls.Argo ist nun im WTV-Katzenhaus untergebracht, wo er sich nach Ablauf sämtlicher Fristen und dem medizinischen OK über liebevolle Interessentinnen und Interessenten freut. "Der WTV bittet um Verständnis, dass aktuell noch keine genauen Angaben zum Vergabezeitpunkt des Tieres gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich.", informiert Oliver Bayer. (mp)