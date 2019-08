Schwanz durchtrennt und in Tierklappe abgegeben

Der kleine Knirps wurde blutend in der Tierklappe abgegeben. Sein Schwanz wurde bis zum Knochen durchtrennt. Tierheim sucht liebevolles Zuhause.

"Es war so schlimm, dass wir den Schwanz bis zur Hälfte amputieren mussten."

Ruhiges, liebevolles Platzer für immer gesucht

"Wir hoffen, dass sich bald jemand meldet und den Kleinen bei sich aufnimmt."

"!!! Bitte teilen !!!", appelliert Frau Lepuschitz, Chefin vom Tierheim Garten Eden aus Klagenfurt. Gestern Nacht fand sie einen blutenden Rüden in der Tierklappe. Es stellte sich heraus, dass sein Schwanz bis zum Knochen durchtrennt wurde., so die Tierschützerin.Der Rüde soll circa sechs Jahre alt sein und braucht intensive Pflege. Das Tierheim Garten Eden suchen einen ruhigen, liebevollen Platz für den Vierbeiner, weil er sehr ängstlich ist., so die Tierheim-Chefin. Anfragen bitte direkt an das Tierheim Garten Eden.(mp)