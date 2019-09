Tierquälerei! Herrl schlägt auf Kopf von Hund ein

Mit der einen Hand hielt er den Kopf des Hundes fest, mit der anderen schlug er zu. Der Mann (40) wurde wegen Tierquälerei verurteilt, streitet aber alles ab.

Geldstrafe

Hundebesitzer streitet alles ab

Richterin glaubt nicht an Racheakt

Ein 40-jähriger Hundehalter aus der Region Thun (Schweiz) wurde am Dienstag wegen Tierquälerei verurteilt. Der Mann war letztes Jahr dabei beobachtet worden, wie er seinem Hund mehrmals auf den Kopf schlug und ihm dabei starke Schmerzen zufügte. Dafür stand der 40-Jährige nun vor Gericht.Der Mann wurde am Dienstag wegen Tierquälerei zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 20 Franken (18,24 Euro) sowie 100 Franken (91,26 Euro) Buße verurteilt und muss zudem die Verfahrenskosten von 1770 Franken (1615,26 Euro) bezahlen, berichtet der "Berner Oberländer" . Das ergibt insgesamt rund 2160 Euro Strafe wegen Tierquälerei, die der Mann nun zahlen muss, wenn er das Urteil nicht anfechtet.Der Beschuldigte der ohne Anwalt, dafür mit seinen zwei Hunden im Gericht erschien, bestritt jeglichen Tatbestand. "Das habe ich nicht getan", beteuerte er. Dem widersprachen die Zeugen: Sie hätten zufällig beobachtet, wie der Mann in seiner Wohnung auf den Kopf seines Hundes einschlug.Dabei habe der 40-Jährige den Kopf des Hundes mit der einen Hand festgehalten und mit der anderen zugeschlagen. Der Beschuldigte hingegen vermutete einen Racheakt hinter der Aussage der Zeugen.Die Richterin wertete die Aussagen der Zeugen als glaubwürdig. Obwohl sich der Verurteilte während des Prozesses kooperativ verhalten habe, sah sie den Tatbestand der Tierquälerei als erfüllt. An einen Racheakt glaube sie nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann innerhalb 10 Tagen angefochten werden.