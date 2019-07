Nachbar gesteht: "Ich habe 'First Cat' Paddles getötet"

Vor einem Jahr starb die Katze von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern. Nun gestand ein Nachbar öffentlich, die Mieze angefahren zu haben.

Nachbar legt öffentliches "Geständnis" ab

"I forgive you" - Ich vergebe dir

Paddles war ein kleiner Star auf Twitter. Berühmt wurde die Mieze, als sie ein Gespräch zwischen dem US-Präsidenten Trump und der neuseeländischen Premierministerin durch lautes Miauen unterbrach.Vor rund einem Jahr starb die weiß-rote Katze. Sie wurde angefahren. Die Öffentlichkeit wusste bisher nicht, wer dahinter steckte. Ein Nachbar der Premierministerin bricht nun sein Schweigen.Dem Portal "Stuff.co.nz" gesteht der Nachbar ein Jahr nach Paddles Tod, dass er die Mieze angefahren hatte. Er habe sie noch zum Tierarzt gebracht, doch es war vergebens. Nachdem er herausfand, wem die Katze gehörte, entschuldigte er sich laut Medienberichten mit einer Karte bei Premierministerin Andern.Paddles weilt nicht mehr unter uns, aber die Miezekatze hat noch einen Twitter-Account mit über 10.000 Followern "The Ghost of Paddles" (Der Geist von Paddles). Das "Geständnis" des Nachbarn wurde dort mit den Worten "I Forgive you" geteilt.(mp)