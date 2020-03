Schon 3 Eier! Schwäne in Wien bauen ungestört Nest

Erfreuliches zwischendurch! Abseits der Corona-Krise baut das Schwanenpaar am Wienfluss gerade in aller Ruhe sein Nest. Hier, die ersten Fotos.

"Die Schwäne im Wienfluss haben schon 3 Eier im Nest"





Noch nie so ungestört

Während die Menschen wegen Corona zu Hause bleiben müssen, dreht sich das Leben für Tiere weiter. In Italien trauen sich Delfine zurück in Stadtnähe. In Japan spazieren Rehe durch die leeren Straßen. Und in Österreich, besser gesagt in Wien, bauen zwei Schwäne am Wienfluss gerade in aaaaller Ruhe ein Nest für ihren heurigen Nachwuchs. Normalerweise hat das tierische Paar dabei mehr Zuschauer. https://tierisch.heute.at/a/48280504/drittes-schwanenk%C3%BCken-am-wienfluss-geschl%C3%BCpft, freut sich Andrea.So ungestört, wie in der jetzigen Corona-Krise, hat das berühmte Schwanenpaar sein Familienglück vermutlich noch nie genossen. Dieses Jahr haben die Elterntiere ihr Nest direkt unter der kleinen Marx Brücke gebaut, wie Andrea erzählt."Die Schwäne bauen noch ihr Nest. Sie nehmen kleine Stöckchen in den Schnabel und räumen hin und her", so die Wienerin lächelnd. Wie das aussieht, siehst du im Video.