Afrika gehen wegen Sex-"Wundermittel" Esel aus

Für ein chinesische Sex- und Heilmittel werden jedes Jahr Millionen Esel getötet. China hat für die Produktion nicht genug Tiere. Hier kommt Afrika ins Spiel.

"Ejiao" – "Wundermittel" aus Eselhaut

Für die Produktion benötigt China jedes Jahr vier bis zehn Millionen Esel.

Je nachdem wo man in dieser Welt als Esel geboren wird, hat man einen anderen Nutzen für Menschen.chauffiert ein Esel unter miserablen Bedingungen Touristen von A nach B. Mehr dazu hier. werden Esel häufig im Zirkus eingesetzt und anschließend zu Salami oder Fleisch verarbeitet.sind Esel das, was Autos für uns sind. Gerade in ländlichen Gegenden ist der Esel ein unverzichtbares Transportmittel, das auch schwere Lasten tragen kann z.B.: um Wasser zu holen, die Ernte auf den Markt oder die Kinder zur Schule zu bringen.In China gilt nicht Eselfleisch als Delikatesse. Auch die Haut ist heiß begehrt - aus ihr wird in Form von Gelatine "Ejiao" hergestellt. Ein angebliches Wunder- und Heilmittel, dem nachgesagt wird das Liebesleben zu beflügeln, gegen Falten zu wirken und zu heilen (TCM). Die Nachfrage ist hoch!So viele Esel hat China nicht. Also holt man die Tiere unter anderem aus Afrika. Ein Riesenproblem – denn dem Kontinent gehen langsam die Esel aus... Mehr dazu im Video.Tierschutzorganisationen wie Peta fordern seit Jahren ein Ende der Produktion. Die Haltungsbedingungen für die Esel seien miserabel. 2017 veröffentlichte Peta Videomaterial aus Esel-Schlachthäusern und Farmen. (mp)