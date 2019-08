Wie gefährlich sind wild lebende Wolfshybriden?

Paart sich eine Wölfin mit einem Hund, sollen die Welpen besonders gefährlich sein – so ein oft gehörtes Argument. Wolfsexperte Kurt Kotrschal klärt auf.

Es stimmt, dass sich – selten aber doch – Wölfe immer wieder mit Hunden vermischen, und das schon seit 30 000 Jahren

Wolf-Hund-Mischlinge sind nicht gefährlicher als Wölfe

In der Regel verhalten sich wildlebende Wolf-Hund-Mischlinge wie Wölfe, sie sind scheu, vorsichtig und meiden Menschen.

Was hört man doch nicht alles an Argumenten gegen den Wolf. Dass er gefährlich sei, die Almwirtschaft umbringt, dass er keine gefährdete Art mehr sei und die in Europa lebenden Wölfe ohnehin alle Mischlinge mit Hunden wären – daher nicht schützenswert, daher abzuschießen. Und wenn Wölfe mit Hunden vermischt sind, wären sie gefährlicher, weil die Hunde-Gene bewirken, dass sie keine Scheu vor Menschen mehr hätten. Aber mal schön der Reihe nach.Hunde sind aus Wölfen entstanden, daher können sie miteinander fruchtbare Nachkommen bekommen. So tragen alle europäischen Wölfe in geringem Ausmaß Hunde-Gene, während das für die nordamerikanischen Wölfe nicht der Fall ist. Das ist aber nicht so schlimm, wie es klingen mag, sind doch die Gene der Hunde auch noch sehr wolfsähnlich.Wölfinnen vermischen sich generell nicht mit Hunden, außer sie finden keinen Wolfsrüden als Geschlechtspartner. So gab es etwa vor zwei Jahren in Deutschland einer Mischlingswurf – eine Wölfin hatte einen Hunderüden „erhört". Da auch aufgrund des Schutzes der Wölfe solche Durchmischungen nicht wünschenswert sind, hat man diese Hybriden schließlich abgeschossen.Allerdings hätten solche Hybriden ohnehin eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit, als reine Wolfswelpen. Die meisten von ihnen verschwinden, wenn es gilt, im Alter von einem Jahr auf der Jagd zu kooperieren. Denn das ist nicht die Stärke von Hunden.Falsch ist allerdings, dass solche Hybriden gefährlich wären, weil sie aufgrund der Hunde-Gene die Distanz zum Menschen verlieren.Wolfsverhalten ist in diesem Fall dominant über Hundeverhalten.Überall dort, wo es genügend Wölfe gibt, ist die Gefahr der Vermischung mit Hunden gering.Dazu kommt, dass es in Mitteleuropa nicht mehr üblich ist, Hunde einfach streunen zu lassen. Daher bleibt man bis auf wenige Ausnahmen für sich und Hybridisierungen mit Hunden sind keine Gefahr für den Bestand der europäischen Wolfspopulationen.(mp)