Katzenmama legt schwer kranke Babys vor Haus ab

Das passiert wenn man Katzen nicht kastrieren lässt, kritisiert Tierschützerin Stadler. Sie versorgt eine der Baby-Miezen. Für die andere kam jede Hilfe zu spät.

"Eines der Babys war nicht nur bereits erblindet, ein eitriger Augapfel trat komplett aus der Augenhöhle heraus. "

Katzen müssen kastriert werden

"Diese furchtbar armen, schwer kranken Babys dürfte es laut Tierschutzgesetz eigentlich gar nicht geben, wenn es kontrolliert und vollzogen würde"

Sechs Katzenbabys, eine junge Taube und ein Specht

Für den Tierschutzverein Pfotenhilfe (Lochen, Grenzregion Oberösterreich/Salzburg) begann die Woche mit einem Katzendrama. Eine Frau aus Friedburg (OÖ) brachte Geschäftsführerin Johanna Stadler zwei kleine, sterbenskranke Miezen – eine davon war bereits apathisch und auf einem Auge blind. Die Katzenmama soll der Frau zugelaufen sein und die zwei Babykatzen vor ihrer Haustür abgelegt haben., berichtet Stadler.Beide Katzen waren voller Parasiten, hatten schweren Katzenschnupfen und hohes Fieber. Eine der Miezen war bereits apathisch und konnte sich nicht mehr aufrichten. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie musste noch am Montagnachmittag in der Tierklinik erlöst werden. So etwas passiert wenn man Katzen nicht kastrieren lässt, kritisiert Johanna Stadler von der Pfotenhilfe.Katzenbabys würden genausowenig wie Menschenbabys vom Storch gebracht, so die Tierschützerin. Sie appelliert an Tierfreunde zugelaufene Katzen nicht nur zu füttern, sondern auch einzufangen und kastrieren zu lassen."Kastrierte Katzen können keinen Nachwuchs haben, der meist an den grauenhaftesten Krankheiten und Seuchen leidet und daran, wenn sie unversorgt bleibt, elend zugrunde geht.", so die Tierschützerin, die bereits unzählige Katzenbabys versorgt hat., kritisiert die Tierschützerin.Sie nur zu füttern führt dazu, dass sie sich weiterhin vermehren und Nachwuchs zeugen, der ohne menschliche Hilfe elendig zugrunde geht, genau wie eine der beiden Babykatzen, warnt Stadler. Die Pfotenhilfe verleiht im Falle scheuer Katzen gerne Lebendfallen, mit denen diese direkt zum Tierarzt gebracht werden können.Das andere Katzenbaby ist in einem etwas besseren Zustand, berichtet Johanna Stadler. "Sie hat aber auch stark vereiterte Augen und ist noch keineswegs stabil." Tierschützerin Johanna Stadler erklärte das Problem zur Chefsache und kümmert sich bis auf weiteres zu Hause um die arme Mieze. Dort warten bereits andere, kranke Findelkinder.Johanna Stadler kümmert sich derzeit bei sich zu Hause um sechs Katzenbabys. Die ausgesetzte Mieze wird mit zwei anderen aufgepäppelt. Sie sind verwaist und müssen rund um die Uhr mit dem Fläschchen aufgezogen werden. Zudem sind eine Jungtaube und ein verletzter Specht in häuslicher Pflege. "Der Specht wurde heute Morgen wieder ausgewildert", so Stadler.(mp)