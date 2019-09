Mutierte Baby-Schildkröte mit zwei Köpfen entdeckt

"Wir dachten, wir hätten schon alles gesehen", so die Tierschützer, die die frisch geschlüpfte Meeresschildkröte am Strand von South Carolina entdeckten.

Mutationen kommen bei Reptilien häufiger vor als bei Säugetieren

Außergewöhne Entedeckung in den USA. Tierschützer von der "Sea Turtle Patrol Hilton Head Island" finden in South Carolina (USA) eine mutierte Meeresschildkröte. Außergewöhnlich: Das frisch geschlüpfte Reptilienbaby hat zwei Köpfe.Mit diesen Worten veröffentlichen die Tierschützer das Foto der Schildkröte auf Facebook. Die "Sea Turtle Patrol"-Mitglieder patrouillieren regelmäßig am Strand der Insel, um Schildkröten-Nester zu kontrollieren und Daten zum Brutverhalten zu sammeln.Genetische Veränderung wie diese kommen bei Reptilien generell häufiger vor als bei anderen Tieren, informieren die Tierschützer. Wie alle Meeresschildkröten entlassen sie das Tier in den Ozean.Sie taufen den Knirps "Squirt and Crush" – wie die beiden Schildkröten aus dem Animationsfilm "Findet Nemo". Der Tierschutzverein "Sea Turtle Patrol Hilton Head Island" überwacht die Strände von Hilton Head Island jedes Jahr während der Brutsaison von Mai bis Oktober. Die Tierschützer wollen die bedrohten Meeresschildkröten schützen und in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für ihr Aussterben schaffen.(mp)