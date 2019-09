Frau drückt Zigarette in Auge von Welpe aus

Eine Frau quält einen wehrlosen Welpen mit einer Zigarette und filmt sich dabei. Das Video geht durchs Netz. Jetzt suchen Tierschützer nach der Tierquälerin.

Tierschutzorganisation sucht öffentlich nach Tierquälerin

"Wenn Sie die Identität und den Aufenthaltsort der Frau kennen, teilen Sie diese bitte der zuständigen Behörde in Ihrem Land mit.

In einer Hand hält die Frau eine Zigarette, in der anderen einen Welpen. Sein Mund ist zugeklebt, vermutlich damit er nicht so laut schreit. Die Frau zieht an ihrer Zigarette. Dann drückt sie die Tschick im Auge des wehrlosen Welpen aus. Sie filmt die Tierquälerei – das Video geht in Singapur und Malaysia viral.Das Video schockiert zutiefst! Die Tierschutzorganisation "SPCA Selangor Malaysia" teilt das Video auf Facebook und bittet um Hinweise zur Identität der Frau.Die Tierschützer appellierten weiters an die User, das Video nicht zu teilen, da "es Syndikate gibt, die von Tierfolterfilmen profitieren, darunter auch solche, die für sexuellen Fetisch produziert werden.", wie Tag24 berichtet.Alternativ können Sie uns auch unter inspector@spca.org.sg kontaktieren und wir leiten die Nachricht streng vertraulich weiter.", so die Tierschutzorganisation.(mp)