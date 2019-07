Entlarvt! Milchbauer soll Kühe im großen Stil quälen

Tierschützer dokumentieren schwere Misshandlungen beim größten Milchviehbauern Bayerns. Die Milch landet als Käse auch in Österreich.

"Auf dem Betrieb mit tausenden Kühen werden Tiere systematisch Durst, Hunger und Gewalt ausgesetzt"

Video zeigt schwere Misshandlungen von Kühen

"Die Konsumenten und Konsumentinnen von Milchprodukten müssen sich klar werden, dass die Milchproduktion anderen Tierausbeutungs-Industrien an Grausamkeit in nichts nachsteht "

Mehrere Kuhkadaver liegen vor dem Betrieb

Käse auch in österreichischen Supermarktregalen

Mehrere Anzeigen erstattet

Käserei Champignon distanziert sich von Milchviehbetrieb

30 Tage lang beobachteten Kameras des ehrenamtlichen Vereins Soko Tierschutz den Milchviehbetrieb Endres in Bad Grönenbach (Allgäu, Deutschland). Der Familienbetrieb ist mit rund 1800 Kühen der größte Milchbauer Bayerns, berichtet der Soko Tierschutz.Seit Jahren soll der Milchbauer gegen Tierschutz-Standards verstoßen. Nun filmten versteckte Kameras von Ende Mai bis Ende Juni 2019 etliche schwere Misshandlungen gegenüber den Milchkühen., berichtet Friedrich Mülln vom Soko Tierschutz.Die Aufnahmen wurden am Dienstag in Zusammenarbeit vom ARD-Politikmagazin "Report Mainz" und der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlicht. Zu sehen ist unter anderem "wie der Betriebsleiter persönlich" und dessen Sohn Kühe misshandelt, so Soko Tierschutz.Das Videomaterial zeigt unter anderem wie dieMitarbeiter des Familienbetriebs treten die Tiere und misshandeln sie mit spitzen Gegenständen. Tagelang werden kranke Tiere unbehandelt im Krankenstall liegen gelassen und erst tot abgeholt.Das Video zeigt unter anderem eine Kuh, die neun Tage dahin vegetiert, bis sie stirbt. Das Tier ringt schwer atmend im Krankenstall um sein Leben. Behandelt wurde es nicht."Anstatt durch Entbluten nach Betäubung, lässt man Kühe an den Kopfverletzungen des Bolzenschusses über Stunden grausam verenden.", kritisiert Mülln. Um sicherzustellen, dass eine Kuh tatsächlich tot ist, muss sie zunächst mit einem Bolzenschuss betäubt werden. Danach wird ihr die Kehle durchgeschnitten, damit sie ausblutet.Vion in Buchloe gebracht worden und zu Lebensmitteln verarbeitet worden sein, berichtet Mülln."Jeder kennt inzwischen die grausamen Folgen der Massentierhaltung bei Geflügel und Schweinen. Die Konsumenten und Konsumentinnen von Milchprodukten müssen sich klar werden, dass der Konsum von Kuhmilchkäse die gleichen schrecklichen Folgen für Tiere hat und die Milchproduktion anderen Tierausbeutungs-Industrien an Grausamkeit in nichts nachsteht.", appelliert Friedrich Mülln.In den Videos zu sehen sind auch mehrere Kuhkadaver direkt vor dem Betrieb. Laut Soko Tierschutz soll es zwar Kontrollen gegeben haben, aber "Die Kontrollen der Behörden sind entweder nicht in der Lage oder nicht Willens diese Grausamkeiten und Straftaten aufzudecken. Selbst nach einer Anzeige von SOKO Tierschutz am 10. Juni gingen das Leid und die Straftaten weiter", berichtet Friedrich Mülln.Laut dem BR (Bayrischer Rundfunk) soll das Landratsamt Unterallgäu bestätigen, dass es Kontrollen gegeben hat. Dabei sollen tierschutzrechtliche Verstöße "im gering- bis mittelgradigen Bereich" festgestellt worden sein.Der Michbetrieb Endres beliefert die Käserei Champignon und Weihenstephan mit Milch. "Die Milch des Betriebes, ca. 40 Tonnen am Tag, geht zum größten Teil zur Käserei Champignon", so Mülln.Champignon ist ein Camembert-Spezialist mit Marken wie Cambozola und St.Mang und produziert auch Produkte für Weihenstephan. Beide Unternehmen verkaufen ihre Käsesorten auch nach Österreich.Soko Tierschutz erstattete vergangene Woche mehrere Strafanzeigen wegen besonders schweren Fällen von Tierquälerei gegen den Betriebsleiter und zahlreiche Mitarbeiter der Käserei Endres.Ebenfalls angezeigt wurde der Betreuungstierarzt, der unter Verdacht steht die Taten gedeckt und durch Unterlassen ermöglicht zu haben. Auch gegen den Großschlachthof Vion wurde wegen des Verdachts auf illegale Krankschlachtungen Anzeige erstattet.Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat Ermittlungen wegen Tierquälerei aufgenommen. "Wir fordern ein hartes Durchgreifen der Behörden gegen die Tierquälerei in der Milchproduktion und appellieren an die Verbraucher auf tierleidfreie Pflanzenmilch zu setzen und dieser Barbarei damit ein Ende zu setzen", so Friedrich Mülln.Auf Nachfrage von "Heute" am Dienstagnachmittag heißt es von der Käserei Champignon, die bisher täglich 40 Tonnen Milch von dem Milchbauern bezog: "Wie im Vorfeld angekündigt, haben wir den Fall intensiv geprüft.Die gelieferte Milch des betreffenden Milchviehhofes war und ist von einwandfreier Qualität, dennoch wird die Käserei Champignon, aus ethischen und moralischen Gründen, ab sofort keine Milch mehr von diesem Hof annehmen und verarbeiten", heißt es in dem Statement.Auch auf ihrer Homepage distanziert sich die Käserei Champignon seit Dienstag-Frühabend offiziell von dem Milchbetrieb.(mp)